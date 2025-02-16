ما القنوات الناقلة لمباراة برسبوليس والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة برسبوليس والنصر في الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يواجه النصر نظيره برسبوليس الإيراني ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على ملعب "أزادي".

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد 16 نقطة وضمن الصعود للدور المقبل بينما يحتل برسبوليس المركز التاسع في المجموعة برصيد 6 نقاط ويتشبث بآخر أمل للصعود.

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة برسبوليس والنصر في الجولة الثامنة من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟