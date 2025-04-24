ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وجوانجو في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وجوانجو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستضيف ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الهلال أمام جوانجو، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

الهلال، يدخل المباراة بهدف مصالحة الجماهير بسبب الموسم المترنح، وفقدان حظوظه نسبيًا في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، ويأمل في أن تكون مباراة جوانجو، نقطة انطلاقة جديدة.

وحقق الزعيم الوصول إلى ربع النهائي، بعد التغلب على باختاكور، بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، بينما حجز جوانجو، مقعده في هذا الدور بعد تخطي عقبة فيسيل كوبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الهلال وجوانجو في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟