ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب المملكة أرينا، مباراة هامة وقوية تجمع الهلال أمام باختاكور، في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

وحجز الهلال، مقعده في دور الـ 16 بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما احتل باختاكور، المركز الثامن برصيد سبع نقاط.

وانتهت مباراة الذهاب، بتقدم الأوزبكي، بهدف دون رد، وستأمل كتيبة الموج الأزرق، مصالحة الجماهير وخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟