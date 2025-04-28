ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

يستقبل ملعب الإنماء، مباراة هامة وقوية تجمع الهلال أمام مواطنه الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

الهلال، يدخل المباراة بهدف مواصلة مصالحة الجماهير بسبب الموسم السيء، وفقدان حظوظه نسبيًا في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، وبعد سباعية ساحقة في مرمى جوانجو الكوري الجنوبي..

والأهلي يطمح في نفس الشيء، بعد أن تخطى عقبة بوريرام يونايتد التايلاندي وضرب موعدًا مع الهلال في نصف نهائي البطولة القارية الأبرز.

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وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟