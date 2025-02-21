ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

قمة القمم في الدوري المصري، رغم أن طرفيها الآن يحتلان المركزين الثاني والثالث في جدول الترتيب، لكنها تظل قمة الدوري المصري ديربي القاهرة الشهير.

الأهلي والزمالك يتواجهان على استاد القاهرة الدولي، في قمة الجولة الخامسة عشرة من المسابقة التي يحتل بيراميدز صدارتها في الوقت الراهن.

لكن طرفي القمة يدركان جيدًا أن نتيجة مباريات الديربي بينهما تلعب دورًا كبيرًا سواء من الناحية الحسابية أو من الناحية المعنوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية من موقع جول، نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟