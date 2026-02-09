Goal.com
Gwangju v Vissel Kobe - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg East RegionGetty Images Sport
مصعب صلاح

ما الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2025-2026 في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

اقترب الدور الأول من مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 من الانتهاء، مع تبقي جولة واحدة على انتهاء هذه المرحلة التي تخوض فيها الفرق المختلفة 8 مباريات.

وكان قد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2025-2026.

  • ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ - مجموعة الغرب

    بالنسبة لمجموعة الغرب، فقد تأهلت هذه الفرق بشكل نهائي 

    الترتيب

    الهلال

    تراكتور
    الأهلي
    الوحدة
     
     
     
     
  • ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ - مجموعة الشرق

    حجزت هذه الفرق تأهلها إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 من مجموعة الشرق 

    الفريق

    فيسيل كوبي



  • ما نظام دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تدخل الفرق الـ16 المتأهلة في منافسات خروج المغلوب بنظام المباراة الفاصلة. وتشهد مرحلة دور الـ16 مواجهات بين فرق تنتمي إلى المنطقة نفسها (الغرب ضد الغرب والشرق ضد الشرق)، على أن يتم الانتقال إلى مباريات بين القارة بأكملها بداية من الدور ربع النهائي.

    وتُقام جميع المواجهات بنظام المباراة الواحدة، باستثناء دور الـ16 الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب، حيث يستضيف كل فريق مباراة على ملعبه. وفي حال انتهاء أي مواجهة بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل، لحسم هوية المتأهل وفقًا للوائح المعتمدة.

    أما مواجهات ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، فسيتم تحديدها بالكامل من خلال قرعة واحدة تُقام في وقت لاحق، لتُرسم من خلالها ملامح الطريق نحو اللقب.

    وتأتي المواجهات بالشكل الآتي:

    منطقة الشرقمنطقة الغرب
    المركز الأول - المركز الثامن
    المركز الثاني - المركز السابع
    المركز الثالث - المركز السادس
    المركز الرابع - المركز الخامس

  • ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة بين يومي 2-4 مارس 2026، والإياب بين يومي 9 و 11 مارس 2025.

    دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    الموعد

    مباريات الذهاب (الغرب)

    		2– 3 مارس 2026

    مباريات الإياب (الغرب)

    		9– 10 مارس 2026

    مباريات الذهاب (الشرق)

    		4-3 مارس 2026

    مباريات الإياب (الشرق)

    		10- 11 مارس 2025
