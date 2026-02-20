Getty
مايكل كاريك يوبخ السير جيم راتكليف؟ المدرب يقول إن لاعبي وموظفي مانشستر يونايتد "يدركون مسؤولياتهم" بعد التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها المالك المشارك بشأن الهجرة
كارريك يرد على مقابلة راتكليف حول "الاستعمار"
أدانت مجموعات مختلفة من مشجعي مانشستر يونايتد اقتراح راتكليف بأن بريطانيا قد "استُعمرت" من قبل المهاجرين في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي مع قناة سكاي نيوز، في حين أصدر النادي أيضًا بيانًا يؤكد دعمه للتنوع، وهو ما يتعارض مع المشاعر القومية للملياردير.
لم يرد كاريك بعد على التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها شريك مالك مانشستر يونايتد، وذلك لأن الفريق لم يخض أي مباريات خلال الأيام العشرة الماضية، لكنه سُئل أخيرًا عن ذلك يوم الجمعة في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون. وشدد على ضرورة أن يتذكر اللاعبون والمدربون والشخصيات البارزة تحمل مسؤولية كلماتهم، لأنها لها تأثير كبير.
مدرب مانشستر يونايتد فخور بثقافة النادي
قال كاريك: "لقد أدلى السير جيم بتصريح، ثم أدلى النادي بتصريح. ليس من حقي أن أضيف شيئًا إلى ذلك. ما يمكنني قوله هو أنني أمضيت سنوات عديدة في هذا النادي، ونحن نحدث تأثيرًا كبيرًا على الصعيد العالمي، بأي شكل من الأشكال، ونحن مسؤولون عن ذلك. بصفتي لاعبًا وعضوًا في طاقم العمل ومشجعًا، أعتقد أننا فخورون حقًا بهذا البيئة والثقافة التي نتمتع بها في النادي. المساواة والتنوع واحترام بعضنا البعض هو ما نحاول تحقيقه كل يوم. لقد سافرت حول العالم وأعرف ما يعنيه هذا النادي لكثير من الناس. نحن ندرك تمامًا مسؤوليتنا ونحاول تنفيذها كل يوم".
كارريك غير قلق بشأن تأثير ذلك على اللاعبين
نظرًا لأن الغالبية العظمى من لاعبي مانشستر يونايتد من خارج بريطانيا، فإن تعليقات راتكليف كانت ستثير ضجة في غرفة الملابس. لكن كاريك شدد على أن لاعبيه يتمتعون بالمرونة ولا يعتقد أن الضجة التي أثارها راتكليف حول النادي ستؤثر على أدائهم عندما يواجهون إيفرتون بعد أن توقفت سلسلة انتصاراتهم الأربعة تحت قيادة المدرب في وست هام.
قال كاريك: "لدينا مجموعة قوية حقًا. اللاعبون والموظفون داخل النادي وخارجه. نحن نتحدث دائمًا مع بعضنا البعض. اللاعبون في حالة معنوية جيدة حقًا. لقد أخذنا نفسًا عميقًا، وعادنا ونركز على ما هو قادم. نحن هنا لمساعدة بعضنا البعض. جزء من الانتماء لهذا النادي [هو أننا] نفهم ما يعنيه ذلك على الصعيد العالمي. لا يمكنني التحدث إلا من واقع تجربتي الشخصية، وأنا فخور حقًا بجميع الخلفيات المختلفة".
كارريك متحمس للقاء مويز مجددًا
على الرغم من فترة التوقف الطويلة بين المباريات، لا يُتوقع أن يستفيد مانشستر يونايتد من عودة اللاعبين المصابين. قال كاريك إن ماسون ماونت يقترب من العودة، لكنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة الأولى لمانشستر يونايتد في ملعب هيل ديكنسون. كما أن ماتيس دي ليخت، الذي غاب منذ إصابته في نوفمبر، لا يزال خارج التشكيلة.
كان كاريك جزءًا من فريق مانشستر يونايتد الذي تعثر في الموسم الوحيد الذي قاده ديفيد مويس بعد أن خلف السير أليكس فيرجسون في 2013، لكنه قال إنه يكن احترامًا كبيرًا لمدرب إيفرتون.
وأضاف: "من الصعب اللعب ضد فرق ديفيد. إنه مدرب جيد للغاية – بفضل خبرته، يعرف ما يتطلبه النجاح في هذه الدوري. إنه تحدٍ جديد لنا ونحن نتطلع إليه. كان لدينا الكثير من الوقت للتطلع إليه. سيتطلب الأمر الكثير. أعلم أنه ملعب جديد، لكن تاريخياً كان الذهاب إلى إيفرتون دائماً أمراً صعباً. الأجواء التي يخلقها مشجعوهم هي دائماً من أصعب الأجواء التي لعبت فيها، لذا نحن ندرك ذلك. نحن نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا. لدينا أمور يجب تحسينها، لكن لدينا قاعدة جيدة وأساس جيد للمضي قدماً. لدينا روح جيدة وسنستفيد من كل ذلك تقريباً ليلة الاثنين".
