Getty Images Sport
ترجمه
مايكل كاريك يقدم آخر المستجدات حول إصابة ليساندرو مارتينيز بعد غياب مدافع مانشستر يونايتد عن مباراة كريستال بالاس
مارتينيز لاعب أساسي في مانشستر يونايتد
كان الفائز بكأس العالم أحد أعمدة الثبات في المراحل الأولى من عهد كاريك، حيث لعب خمس مباريات متتالية كجزء من رباعي الدفاع الذي لم يتغير. في الواقع، خسر يونايتد مرتين فقط في 15 مباراة خاضها هذا الموسم، بينما خسر مرة واحدة فقط في المباريات التي لعب فيها كأساسي.
كان غيابه في ملعب هيل ديكنسون محسوسًا، حتى مع تمكن الشياطينالحمر من تحقيق فوز صعب 1-0 ليتقدموا على منافسيهم تشيلسي وليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما حل ليني يورو محل هاري ماجواير وحافظ على شباك الفريق نظيفة في مباراة نادرة خارج أرضه، لا يزال مشجعو أولد ترافورد متشوقين لرؤية "الجزار" يعود إلى قلب الدفاع في أقرب وقت ممكن.
- Getty Images Sport
كارريك يقدم أحدث
أوضح كاريك أن قرار استبعاد مارتينيز من مباراة إيفرتون كان قرارًا احترازيًا بعد تعرضه لانتكاسة في التدريبات. يبدو المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد واثقًا من أن المشكلة بسيطة. وفيما يتعلق بالوضع الحالي للمدافع، أكد كاريك أن لاعب أياكس السابق تعرض لمشكلة جديدة في اللياقة البدنية خلال أسبوع التدريبات، وتم استبعاده رسميًا من مباراة الأحد على أرضه ضد كريستال بالاس.
على الرغم من تأكيد غيابه عن مباراة نهاية الأسبوع، تحدث مدرب مانشستر يونايتد عن جدول زمني إيجابي نسبيًا لعودته المحتملة. وفي حديثه قبل المباراة إلى قناة MUTV، قال كاريك: "ليشا أقرب بكثير من باتريك [دورغو]. نأمل أن يكون الأمر مسألة أيام، ولن يستغرق وقتًا طويلاً. سنقوم بتقييم حالته خلال اليوم أو اليومين المقبلين، ونرى إلى أي مدى وصل".
غرفة العلاج في كارينغتون
في حين أن الأخبار عن مارتينيز مشجعة، لا يزال مانشستر يونايتد يعاني من ازدحام غرفة العلاج، مما يضع عمق تشكيلة كاريك تحت الاختبار. إلى جانب اللاعب الأرجنتيني، لا يزال العديد من النجوم البارزين غير متاحين للاختيار مع اشتداد المنافسة على دوري أبطال أوروبا. قدم كاريك نظرة أوسع على إصاباته، قائلاً: "ماسون [ماونت] يقترب من العودة، وماتيس [دي ليخت] متأخر قليلاً عن ماسون، ولكن إذا تمكنا من استعادة اللاعبين، فسوف نعيدهم في أقرب وقت ممكن".
يبدو أن دورغو، الذي غاب منذ هدفه المذهل ضد أرسنال في يناير، هو الأبعد عن العودة بين مجموعة اللاعبين المصابين الحاليين. واختتم كاريك قائلاً: "باتريك أبعد قليلاً عن العودة، من حيث عدد الأسابيع، لكنه يتقدم بشكل جيد".
- Getty Images Sport
العمق الدفاعي والطريق إلى الأمام
على الرغم من غياب لاعبين أساسيين، حافظ مانشستر يونايتد على أدائه القوي، وحصد 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة منذ تغيير المدرب. وقد أتاح ظهور يورو كبديل موثوق به بعض الراحة للطاقم الفني لتجنب العودة المبكرة لمارتينيز. وتشير التجارب السابقة إلى ضرورة توخي الحذر، نظراً لإصابة المدافع السابقة بكسر في القدم ومشاكل عضلية مختلفة عرقلت مسيرته منذ وصوله من الدوري الهولندي. ومن المرجح أن يتوخى الطاقم الطبي في كارينجتون الحذر من تفاقم مشكلة الساق الحالية قبل السباق النهائي للموسم.
بعد مواجهة كريستال بالاس في أولد ترافورد، يواجه مانشستر يونايتد تحديًا صعبًا في رحلة سريعة إلى سانت جيمس بارك لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء. مع استراحة مدتها 11 يومًا مقررة في منتصف مارس بعد خروجهم المبكر من كأس الاتحاد الإنجليزي، يأمل النادي في أن يكون لديه فريق كامل القوة تقريبًا متاحًا لخوض المرحلة الحاسمة من الموسم. في الوقت الحالي، يظل التركيز منصبًا على اجتياز اختبار بالاس وإعادة دمج مارتينيز في التشكيلة مع وصول تعافيه إلى المراحل النهائية خلال الـ 48 ساعة القادمة.
إعلان