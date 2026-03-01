مايكل كاريك يقدم آخر المستجدات حول إصابة ليساندرو مارتينيز بعد غياب مدافع مانشستر يونايتد عن مباراة كريستال بالاس

كان الفائز بكأس العالم أحد أعمدة الثبات في المراحل الأولى من عهد كاريك، حيث لعب خمس مباريات متتالية كجزء من رباعي الدفاع الذي لم يتغير. في الواقع، خسر يونايتد مرتين فقط في 15 مباراة خاضها هذا الموسم، بينما خسر مرة واحدة فقط في المباريات التي لعب فيها كأساسي.

كان غيابه في ملعب هيل ديكنسون محسوسًا، حتى مع تمكن الشياطينالحمر من تحقيق فوز صعب 1-0 ليتقدموا على منافسيهم تشيلسي وليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما حل ليني يورو محل هاري ماجواير وحافظ على شباك الفريق نظيفة في مباراة نادرة خارج أرضه، لا يزال مشجعو أولد ترافورد متشوقين لرؤية "الجزار" يعود إلى قلب الدفاع في أقرب وقت ممكن.