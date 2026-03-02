مايكل كاريك هو الخيار الوحيد لمانشستر يونايتد: يجب منح المدرب المؤقت منصبًا دائمًا بعد تحقيقه نتائج قياسية وعدم وجود بدائل أخرى للريد ديفلز

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الحذر المفهوم بين مشجعي مانشستر يونايتد بشأن الطريقة التي يلعب بها الفريق منذ فوزه المذهل على مانشستر سيتي وأرسنال في أول مباراتين لكارريك.

لقد أهدروا فرصًا جيدة أمام فولهام قبل أن يتخلىوا عن تقدمهم بهدفين، مما يعني أنهم احتاجوا إلى هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من البديل بنجامين سيسكو ليحصلوا على النقاط الثلاث. ثم لم يكونوا مقنعين أمام توتنهام حتى طرد كريستيان روميرو في الدقيقة 29، وحتى ذلك الحين لم يحسموا المباراة لصالحهم حتى الدقائق الأخيرة.

كانت المباراة ضد وست هام، المهدد بالهبوط، أسوأ أداء للفريق تحت قيادة كاريك، ومرة أخرى كان على سيسكو إنقاذ الموقف، في حين لم تكن المباراة التالية ضد إيفرتون أفضل بكثير، واعتمد الفريق مرة أخرى على سيسكو لإنجاز المهمة.

كما ساعدت ركلة جزاء وبطاقة حمراء، كانتا موضع شك، في فوز الأحد على كريستال بالاس المتعب، الذي لعب في دوري المؤتمرات قبل أقل من 72 ساعة. وإذا أردت أن تكون ناقدًا حقًا، يمكنك القول إن الفوز على أرسنال اعتمد على هدفين رائعين، وإن كانا منخفضي الاحتمالية، من مسافة بعيدة من باتريك دورغو وماتيوس كونها.

يتمتع مانشستر يونايتد بميزة كبيرة على منافسيه في المراكز الخمسة الأولى بسبب عدم مشاركته في البطولات الأوروبية وخروجه من الكأسين المحليتين. لذلك، كان لدى اللاعبين ما لا يقل عن سبعة أيام للتحضير للمباريات، باستثناء مباراة وست هام في منتصف الأسبوع، ويمكن لمن ينتقدون كاريك أن يشيروا إلى حقيقة أنه لم يغير التشكيلة الأساسية في ملعب لندن على الرغم من قصر المدة. لم يجرِ سوى ثلاثة تغييرات على تشكيلته الأساسية في سبع مباريات قادها، اثنان منها بسبب الإصابة.

يمكنك أيضًا القول إن عناد أموريم يجعل كاريك يبدو جيدًا، حيث يمكن لأي مشجع في الحانة أن يرى أن اللعب بأربعة مدافعين، وإعادة برونو فرنانديز إلى دور رقم 10 بعد تعافيه من الإصابة، وإنهاء نفي كوبي ماينو، سيساعد الفريق على تحسين نتائجه. كما استفاد من عودة ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير من الإصابة في الوقت الذي تولى فيه المسؤولية، مما رفع على الفور مستوى الخبرة في الدفاع الذي كان يقوده في السابق المراهق أيدن هيفن.