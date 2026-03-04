Getty Images Sport
مايكل كاريك "لا يستبعد" حصول مانشستر يونايتد على اللقب في نهاية الموسم بعد بداية رائعة تحت قيادته كمدرب
الانتعاش مستمر تحت قيادة كاريك
كان الفوز الصعب 2-1 على كريستال بالاس يوم الأحد دليلاً آخر على عودة مانشستر يونايتد، حيث رفعه إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام أستون فيلا. في حين أن الفارق مع أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا لا يزال كبيراً بـ 13 نقطة قبل مباراة الأربعاء مع نيوكاسل يونايتد، إلا أن كاريك لا يزال ينتظر حدوث معجزة. يعتقد المدرب المؤقت أنه على الرغم من العائق الحسابي، فإن الأداء الرائع لفريقه يعني أن كل شيء ممكن في الأشهر الأخيرة من الموسم.
كارريك يرفض الاستسلام
"لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم، لكن علينا أن نكون واقعيين ونعرف أين نحن الآن"، قال كاريك عندما سُئل عن احتمال الفوز باللقب. "أعتقد أن علينا فقط أن نحاول الاستمرار في الفوز بالمباريات ونرى ما سيحدث. فوقنا الآن هناك فريقان رائعان. وهناك بعض الفرق الجيدة جدًا حولنا. لقد حققنا نتائج جيدة، لكننا بالتأكيد لن ننجرف في التفاؤل. بالطبع، أنا واقعي في هذا الشأن. علينا الفوز بالعديد من المباريات لكي يتحقق ذلك".
تدعم الإحصائيات بالتأكيد التفاؤل الذي يحيط بـ"مسرح الأحلام". سجل مانشستر يونايتد ستة انتصارات في سبع مباريات منذ تعيين كاريك، محققاً أفضل سجل في الدوري خلال تلك الفترة. على الرغم من الضجة المتزايدة، فإن المدير الفني مصمم على البقاء متواضعاً. وأضاف: "كرة القدم هي لعبة يصعب تحقيق نتائج فيها. "لا يتعلق الأمر بالوقاية من [تراجع المستوى] بقدر ما يتعلق بالعيش في اللحظة، والبقاء في اللحظة، والبقاء متواضعين وواقعيين مع فهم ما يتطلبه الفوز بالمباريات. لن ننجرف، علينا أن نستمد الثقة ونفهم أن سلسلة الانتصارات صعبة المنال. نحن متعطشون للمزيد وعلينا أن نحاول أن نجعلها تدوم لأطول فترة ممكنة وأن نبقى ثابتين".
تجربة أداء لشغل وظيفة دائمة في أولد ترافورد
أثارت لمسة كاريك الذهبية حتماً موجة من التكهنات حول مستقبله على المدى الطويل. تم استقدامه في الأصل لتثبيت أركان الفريق، لكن براعته التكتيكية ومهارته في إدارة اللاعبين دفعت الكثيرين إلى اقتراح منحه المنصب بشكل دائم، وهو رأي يردده اللاعبون في غرفة الملابس حسبما ورد. بينما تدرس الإدارة خطوتها التالية، يواصل كاريك التركيز على الملعب، رغم أنه اعترف ضاحكاً أن الأسئلة المتعلقة بوضعه الوظيفي أصبحت طقساً أسبوعياً.
وأضاف عن منصب مدرب مانشستر يونايتد: "سيكون هذا كل أسبوع، أليس كذلك؟ لا مفر من هذه الحالة بالطبع. بصراحة، ليس لدي الكثير لأقوله عن هذا الموضوع. أحب وجودي هنا. أحب ما أفعله. لقد قلت ذلك منذ البداية، أنا لا أتخذ أي قرارات قصيرة الأجل أو سريعة. الفوز بالمباريات يساعد، واللاعبون يبذلون جهدًا رائعًا في هذا الصدد. علينا فقط أن ننتظر لنرى إلى أين سيؤدي ذلك. لا يوجد الكثير مما يمكنني قوله أكثر من ذلك في الوقت الحالي، حقًا".
البقاء في صدارة المراكز الأربعة الأولى
مع وجود مباريات مهمة ضد ليفربول وأستون فيلا في أولد ترافورد، ورحلة حاسمة إلى تشيلسي في الأفق، فإن هامش الخطأ ضئيل. كاريك يدرك جيدًا أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لا يزال الأولوية، حتى لو كان الحديث عن اللقب يوفر خلفية رومانسية لسلسلة انتصاراتهم الحالية. وأشاد بروح الفريق الذي بدا محطمًا قبل شهرين فقط، لكنه وجد الآن هويته تحت قيادته.
وقال: "لن أستخدم كلمة مفاجأة. أعتقد أنك تسعى دائمًا للفوز بالمباريات. الأمر يتعلق بفهم الصعوبة، ولكن دون النظر إلى المستقبل البعيد. كل مباراة يمكن الفوز بها". "لم أتطلع إلى المستقبل البعيد فيما يتعلق بما كان ممكنًا في [البداية]. كان علينا أن نبدأ العمل بسرعة ونطبق الأمور، ونحاول أن نكون منصفين مع اللاعبين، وأن نقدم لهم المعلومات الصحيحة والتوازن الصحيح للعب المباراة التالية، كان هذا هو أول شيء. أعرف بعض اللاعبين، أعرف بعضهم أكثر من الآخرين، لكنني الآن تعرفت على الجميع، وهي مجموعة جيدة حقًا. من حيث الموهبة والقدرات، أظهر اللاعبون ما يمكنهم فعله. ثم هناك ذلك التوازن بين العادات الجيدة والسلوكيات الجيدة، والاهتمام ببعضهم البعض. هناك أوقات معينة يتعين علينا فيها أن نبذل قصارى جهدنا ونظهر تلك الروح الجيدة وروح الفريق. لا أستطيع أن أشيد باللاعبين بما يكفي في الوقت الحالي".
