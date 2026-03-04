مايكل كاريك "لا يستبعد" حصول مانشستر يونايتد على اللقب في نهاية الموسم بعد بداية رائعة تحت قيادته كمدرب

"لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم، لكن علينا أن نكون واقعيين ونعرف أين نحن الآن"، قال كاريك عندما سُئل عن احتمال الفوز باللقب. "أعتقد أن علينا فقط أن نحاول الاستمرار في الفوز بالمباريات ونرى ما سيحدث. فوقنا الآن هناك فريقان رائعان. وهناك بعض الفرق الجيدة جدًا حولنا. لقد حققنا نتائج جيدة، لكننا بالتأكيد لن ننجرف في التفاؤل. بالطبع، أنا واقعي في هذا الشأن. علينا الفوز بالعديد من المباريات لكي يتحقق ذلك".

تدعم الإحصائيات بالتأكيد التفاؤل الذي يحيط بـ"مسرح الأحلام". سجل مانشستر يونايتد ستة انتصارات في سبع مباريات منذ تعيين كاريك، محققاً أفضل سجل في الدوري خلال تلك الفترة. على الرغم من الضجة المتزايدة، فإن المدير الفني مصمم على البقاء متواضعاً. وأضاف: "كرة القدم هي لعبة يصعب تحقيق نتائج فيها. "لا يتعلق الأمر بالوقاية من [تراجع المستوى] بقدر ما يتعلق بالعيش في اللحظة، والبقاء في اللحظة، والبقاء متواضعين وواقعيين مع فهم ما يتطلبه الفوز بالمباريات. لن ننجرف، علينا أن نستمد الثقة ونفهم أن سلسلة الانتصارات صعبة المنال. نحن متعطشون للمزيد وعلينا أن نحاول أن نجعلها تدوم لأطول فترة ممكنة وأن نبقى ثابتين".