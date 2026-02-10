مايكل أوين يحذر مجلس إدارة مانشستر يونايتد من ضرورة تعيين مايكل كاريك - ويوضح للريد ديفلز أسباب تجنب توماس توخيل وماوريسيو بوكيتينو

قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد أوين - في حديثه مع موقع casino.org ، حيث يشغل الآن منصب سفير المملكة المتحدة لموقع مقارنة الكازينوهات على الإنترنت - لـ GOAL عندما سُئل عما يجب أن يفعله الشياطين الحمر عند ملء مقعدهم: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيفعل الشيء الصحيح ولن يتسرع في القول 'أعطوا مايكل كاريك الوظيفة غدًا'. ولكن، إذا تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا واستمرت هذه الأداءات - من الواضح أنها ستنتهي في مرحلة ما - فإن أكثر ما يثير الإعجاب هو طريقة لعبهم. إنهم يلعبون بشكل جيد. في مباراة مانشستر سيتي، لم أر مانشستر يونايتد يلعب بهذه الطريقة منذ أكثر من عقد من الزمن في مباراة واحدة.

"وقد استمر ذلك. لقد لعبوا بشكل جيد للغاية منذ ذلك الحين. يمكنك أن ترى الثقة. أعلم أن الكثير من الناس قالوا إنه لا يمكنك منح مايكل كاريك المنصب بغض النظر عن أي شيء. لا أستطيع أن أختلف معهم أكثر من ذلك.

"لقد جرب مانشستر يونايتد، على مدار العقد الماضي تقريبًا، كل شيء. لقد جربوا الفائزين بالفطرة، واللاعبين المتمرسين، واللاعبين السابقين، واللاعبين الجدد من مختلف البلدان، واللاعبين المخضرمين. لقد جربوا كل شيء. المدرب الوحيد الذي يمكنه - نحن نخمن، على افتراض أنه سيستمر - فجأة يبدو أنه يستخرج أفضل ما لدى اللاعبين، والجمهور متحمس، والثقة تتدفق، ويبدو أن هناك استقرارًا، إنه يفهم النادي، ولديه السلوك الصحيح، إنه الرجل المناسب الذي نجح بالطريقة الصعبة. تخيل لو أنه تأهل لدوري أبطال أوروبا وحقق نتائج جيدة، ثم قالوا له "شكرًا على عملك يا مايكل، الآن سنوظف شخصًا آخر" وعاد مانشستر يونايتد إلى ما كان عليه خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الماضية. هذا ما يسمى بإطلاق النار على قدمك! إنه أمام عينيك.