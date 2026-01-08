"إهدار للأموال" .. مايكل أوين يُحذر برشلونة وريال مدريد من التعاقد مع هاري كين!

عندما سُئل عن المستقبل القريب لكين، قال أوين، المهاجم السابق لريال مدريد وإنجلترا، في حديثه عبر Casino.org لموقع GOAL: "أوه، رائع. لديك فرصة واحدة فقط في حياتك من هذا النوع. المسألة هي أنه يمكنك أن تضع أفضل الخطط في حياتك المهنية وفي حياتك الشخصية، ولكن الأمر يتعلق بمن يحتاجك ومن يريدك، ويجب أن يكون التوقيت مثاليًا. كل هذه العوامل المختلفة تتداخل معًا في وقت واحد، مثل عمرك وكل هذه الأمور.

"إذا سألت هاري كين قبل ثماني سنوات "هل تعتقد أنك ستنتهي في بايرن ميونخ؟" ربما كان سيجيب بالنفي. ربما مانشستر يونايتد، ربما مانشستر سيتي، ربما حتى ريال مدريد أو برشلونة، لكنني لا أعتقد أن بايرن ميونخ كان سيكون من بين أفضل ستة فرق كان يتصور اللعب فيها.

"ومع ذلك، كان مانشستر يونايتد يعاني كثيرًا في ذلك الوقت، فهل تريد الذهاب إلى نادٍ يبدو أنه لن يفوز كثيرًا؟ لا أعرف ما إذا كان لديهم المال أيضًا. كان مانشستر سيتي قد اشترى للتو [إرلينج] هالاند. كان [كيليان] مبابي يوقع مع ريال مدريد، في وقت معين كان بإمكانه المغادرة. [روبرت] ليفاندوفسكي في برشلونة، لذلك يجب أن يكون التوقيت مثاليًا".

"المشكلة مع هاري كين الآن، أنه لا يزال لاعبًا رائعًا، لكن شراء هاري كين هو حقًا مضيعة للمال. أنت تشتريه من أجل الحاضر، وكم سنة ستستفيد منه؟ سنة، سنتان، ثلاث، أربع؟ لا أعرف. من الواضح أنه لا يظهر أي علامات للشيخوخة. من يدري."

Getty Images