ريال مدريد ينضم إلى مانشستر سيتي في الصراع على مايكل أوليز.. وبايرن ميونخ يحسم موقفه

برز ريال مدريد كأحدث الأندية الكبرى التي أبدت اهتماما بأوليز، وفقاً لما ذكره الصحفي كريستيان فالك، ما يضيف مزيدا من الإثارة إلى صراع الانتقالات المتنامي الذي يضم بالفعل مانشستر سيتي.

تمتع جناح بايرن ميونخ بفترة رائعة في ألمانيا، مما أثار إعجاباً من جميع أنحاء أوروبا حيث تخطط الأندية مسبقاً لفترات الانتقالات المستقبلية.

وبحسب التقرير، يرتبط اهتمام ريال مدريد بالتخطيط طويل الأمد لتشكيلة الفريق بدلاً من التحرك الفوري. ويُفهم أن مسؤولي "لوس بلانكوس" يقيمون الخيارات لعام 2026، حيث تم تحديد أوليز كحل محتمل في حال إجراء تغييرات على الجانب الأيمن من هجومهم. لقد لفت ملفه الشخصي كجناح طبيعي الانتباه وسط الجدل الدائر حول التوازن في خط هجوم مدريد، حيث يلعب كل من رودريجو وفرانكو ماتانتونو وإبراهيم دياز في الجانب الأيمن دون إحراز تقدم كبير يذكر.

وعلى الرغم من القائمة المتزايدة للراغبين في ضمه، يشير التقرير إلى أن بايرن مرتاح بشأن الوضع. يرى أبطال الدوري الألماني أن أوليز حجر زاوية في مشروع فينسنت كومباني وليس لديهم نية تُذكر للنظر في العروض، حيث تؤكد الشخصيات البارزة أن بايرن لا يبيع اللاعبين الذين يعتبرهم أساسيين في الفريق.