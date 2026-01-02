Manolo EspanyolGOAL
محمود خالد

لا دروس في السلوك .. مدرب إسبانيول عن "العدوانية" لبرشلونة: تذكروا ما حدث مع لويس فيجو!

مدرب إسبانيول يشعل التحدي مع برشلونة..

"لن نأتي إلى المباراة حاملين باقة ورود" .. هكذا وصف مانولو جونزاليس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول، جماهير فريقه قبل ديربي كتالونيا ضد برشلونة.

على ملعب RCDE، يحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفًا على إسبانيول، مساء السبت، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

المدرب جونزاليس وجه العديد من الرسائل، بين تحدي برشلونة ورأيه في الحكم الذي تم إسناد المباراة إليه، فضلًا عن عودة الحارس جوان جارسيا، الذي بات محل غضب جماهير إسبانيول، منذ رحيله إلى الجار الكتالوني في الصيف.

  • FBL-IND-CLASICO-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    لن نعطي دروسًا .. هل نسيتم فيجو؟

    وقال جونزاليس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن جماهير إسبانيول سيضغطون بطبيعة الحال، ولن يأتوا إلى المباراة حاملين باقات من الورود، تمامًا مثلما يحدث عندما يذهبون إلى كامب نو، وتقوم جماهير برشلونة بالهتاف لإسبانيول بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

    ورغم مطالبته لجماهير إسبانيول بالهدوء وعدم الخروج عن النص، إلا أن مانولو، صرّح بأن الجميع ينتظر أن يخطئ فريقه ليقوموا بمهاجمته، مضيفًا "لا دروس في السلوكيات، تذكروا عندما ذهب لويس فيجو إلى كامب نو، أعتقد أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بإعطاء دروس لأحد، مشجعو إسبانيول سيتصرفون بشكل لائق، ولن تخرج المباراة عن كونها نزالًا في كرة القدم".

    جونزاليس أراد تذكير جماهير برشلونة، بواقعة الهجوم العنيف على لويس فيجو، في أولى زيارة له إلى كامب نو، بعد انتقاله إلى ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، والتي جعلت النجم البرتغالي "خائنًا" في نظر جماهير العملاق الكتالوني، حيث أشاروا إليه بالسباب وإلقاء رأس خنزير على أرض الملعب.

    • إعلان

  • لم نقتل أحدًا!

    وبسؤال مانولو جونزاليس حول الأجواء المعادية في الديربي، ليعلّق بقوله "لا أفهم ما يحدث في الملعب أيضًا؛ لأنه يبدو وكأن الناس يأتون ونضربهم كل أسبوع. أدرب الفريق منذ أكثر من عام، ولم نقتل أحدًا بعد. لا أفهم هذه القصة عمّا سيحدث في الملعب، لن يحدث شيء. الناس يدركون ما نفعله والسلوك ممتاز. لا أفكر كثيرًا في هذا الأمر، ما يهمني في الملعب هو تقديم مستوى عالٍ جدًا".

    وتحدث مدرب إسبانيول عن برشلونة، قائلًا إنه فريق يلعب بوتيرة عالية للغاية، وهو متكامل جدًا، وعليك أن تفعل الكثير من الأشياء وأن تدافع جيدًا، ولكن عليك أيضًا أن تهاجم جيدًا، على حد قوله.

  • FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP

    وماذا عن جوان جارسيا؟

    وحول رأيه في قدوم جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، بعد جدل رحيله عن إسبانيول، قال مانولو "لا يهمني، لا أكترث بالأمر، ما يهمني هو الفوز".

    وانتقد مانولو أيضًا، اختيار الحكم الكتالوني جارسيا فيردورا، لإدارة المباراة، قائلًا "إنها رغبة في إثارة جدل لا داعي له، أعتقد أن اختيار حكم كتالوني قرار خاطئ، كان من الممكن تجنبه، آمل ألا يؤثر الضغط الذي سيتعرض له هذا الشاب، غدًا، على أدائه".

    وأوضح "هذه المباراة ستضع ضغطًا على الحكم، لأنه مهما فعل فسوف يتعرض للانتقاد، إذا كان في مباراة عادية يتم النظر إليه بتحفز، فتخيل ما سيحدث غدًا، تخيل إذا استفاد إسبانيول .. من الأفضل أن تغادر كتالونيا!".

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    إسبانيول يطلب تقديم موعد الديربي

    وكانت إدارة إسبانيول قد تقدمت بطلب إلى رابطة "لاليجا"، بتقديم موعد مباراة الديربي أمام برشلونة، في أقرب وقت ممكن، وتحديدًأ في الرابعة والربع عصرًا، بدلًا من التاسعة مساءً "بتوقيت جرينتش +1".

    وباتت هناك مخاوف بشأن ديربي السبت، في ظل توقع سلوكيات عدوانية متوقعة حول عودة الحارس جوان جارسيا بين جماهير إسبانيول، فيما تم عقد اجتماعات مع الشرطة الإقليمية الكتالونية، للتنسيق حول العملية الأمنية، وتركيب الشباك خلف المرمى، والظهور المنخفض خلال الأسبوع، بدون مقابلات مع اللاعبين، وإقامة تدريب مفتوح لجمهور عائلي جدًا.

    وبحسب صحيفة "آس"، فإن إسبانيول حاول تقليل المخاطر بطلبين مباشرين إلى "لاليجا"، بألا يتم لعب الديربي على ملعب RCDE في الأيام الأخيرة من البطولة، كما حدث في المواسم الأخيرة، في مباراة عادة ما تعد عالية الخطورة، في مواقف حدثت في الموسم الماضي و2022-2023، حينما أُعلن عن برشلونة بطلًا للدوري الإسباني في ذلك اليوم.

    في مايو الماضي، وقع حادث دهس كبير، بالقرب من الملعب، بواسطة سائق من سكان الحبي، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، ومنهم اثنان بجروح خطيرة.

    وتم تلبية هذا الطلب، إلا أن الطلب الثاني قوبل بالرفض، وهو الذي تقدم به إسبانيول للرابطة قبل أسابيع، بأن يتم تقديم موعد المباراة، لتقام عصرًا، بدلًا من المساء، خاصة وأن إقامة اللقاء مبكرًا، يجعله ذا طابع عائلي أكثر، ويساهم في تقليل أجواء المشاحنات والعدوانية بين مجموعات المشجعين الذين سيطيلون التحضير لساعات إضافية.

    وتم وضع إسبانيول في موقف حرج، على المستوى التأديبي، حيث تم التحذير من إغلاق ملعب RCDE، منذ 26 سبتمبر 2024، عندما تعرض الحكم للإصابة بكأس ألقي من المدرجات، في نهاية مباراة فياريال بالدوري الإسباني، كما تم منع الحضور الجماهيري في ذات الملعب، بسبب اقتحامه في الديربي، في 14 مايو 2023.

الدوري الإسباني
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0