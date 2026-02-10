Getty/GOAL
مانشستر يونايتد يمكنه جذب فينيسيوس جونيور من ريال مدريد إذا حصل مايكل كاريك على منصب المدير الفني الدائم، حسبما يزعم لويس ساها
المدربون المؤقتون يتخذون القرارات في مدريد ومانشستر
يبدو أن النجم البرازيلي فينيسيوس أكثر سعادة في العاصمة الإسبانية حالياً مما كان عليه تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث كان هناك خلافات بينه وبين المدرب السابق للبلانكوس؛ ويشرف الآن ألفارو أربيلوا على شؤون الفريق الأول بصفة مؤقتة.
يونايتد لديه مدربه المؤقت الخاص به، وهو كاريك، وقد عاد إلى المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا. العودة إلى المنافسة الأوروبية النخبوية ستسهل على الشياطين الحمر جذب أفضل المواهب إلى صفوفهم، كما ستوفر دفعة مالية مهمة لخزينة التعاقدات.
هل يستطيع مانشستر يونايتد إغراء فينيسيوس جونيور بالرحيل عن ريال مدريد؟
وسط الحديث عن احتمال رحيل فينيسيوس - الذي تمت مناقشة انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين - عن مدريد، قال المهاجم السابق لمانشستر يونايتد ساها لموقع aceodds.com عن انتقال اللاعب الجنوب أمريكي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "لا شيء كبير عندما يلعب مانشستر يونايتد بالطريقة التي يلعب بها. يمكنهم جذب أي لاعب كبير.
"من الواضح أن فينيسيوس مرشح للفوز بالكرة الذهبية، وهو بالتأكيد شخص يتطلع للتألق واللعب في دوري أبطال أوروبا. أعرف ذلك لأنه يريد الفوز بجوائز فردية. من يدري، قد يكون ذلك مزيجًا جذابًا للغاية - الفريق الذي نشاهده أسبوعًا بعد أسبوع مع كاريك، وهو يلعب كرة قدم جذابة للغاية. لذلك قد يوفر ذلك منصة جديدة للاعب مثل فينيسيوس جونيور".
المدرب القادم لمانشستر يونايتد: كاريك يطالب بمنصبه
لم يقرر مانشستر يونايتد بعد من سيتولى مهمة تدريب الفريق، حيث تم تعيين كاريك على أساس مؤقت حتى نهاية موسم 2025-26. وقد قاد الفريق إلى أربعة انتصارات متتالية على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام.
ساها، الذي لعب مع كاريك في أولد ترافورد، يعتقد أن زميله السابق يجب أن يُنظر إليه على أنه المرشح الأفضل لهذا المنصب بشكل دائم - حتى لو كان كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان من بين المرشحين.
وأضاف ساها: "أود أن أرى مايكل يحصل على هذه الفرصة. لقد أبلى بلاءً حسنًا. إنه رجل مجتهد للغاية ولكنه متواضع أيضًا. النتائج في صالحه في الوقت الحالي، ولكن ليس فقط النتائج، بل طريقة لعب الفريق وأدائه، يمكننا جميعًا أن نرى التغيير على الفور. لقد كان له أكبر تأثير منذ السير أليكس فيرجسون.
"إنه يقدم إجابة على السؤال حول المدرب التالي. أعتقد أنهم بحاجة إلى التفكير في كاريك بجدية شديدة.
"نحن نعلم أن التوقعات كبيرة جدًا، وأحيانًا تجري الأندية محادثات معينة وتريد رؤية خطة طويلة الأجل. هل يرون أن هذه فترة تسير فيها الأمور على ما يرام بالنسبة لكارريك؟ من يدري كيف سيكون رد فعله عندما يتعرض لمزيد من الضغط. لذا ربما يحتاج إلى أن يتعرض لتحديات في هذا الصدد حتى يتم النظر في تعيينه في هذا المنصب بدوام كامل. لا أعرف.
"ما أراه هو أنه يفهم جوهر النادي، وقد تعرض لضغوط، ربما ليس كمدرب ولكن كلاعب، وهو يفهم كيف كان رد فعل هؤلاء المدربين من قبل لأنه كان جزءًا من الجهاز الفني. لذا فهو يفهم. إنه ليس مبتدئًا. لذا أعتقد أنه يستحق منصبه، ولكن عندما تدخل أسماء مثل أنشيلوتي وزيدان في اللعبة، فإن الأمر يصبح مختلفًا تمامًا".
سباق الأربعة الأوائل: مانشستر يونايتد يهدف إلى تحقيق فوزه الخامس على التوالي
ساها مندهش بشكل إيجابي لرؤية كاريك يدخل مجال التدريب، بعد أن كان من الصعب عليه أن يتصور أن هذا هو المسار الذي سيسلكه اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عندما كانا يعملان معًا كلاعبين.
ومع ذلك، فقد أمضى بعض الوقت في الطاقم الفني لخوسيه مورينيو وأولي جونار سولشاير قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية بمفرده في ميدلسبرو. يتم الآن شغل المنصب الأكثر تطلبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستعد مانشستر يونايتد للعودة إلى الملاعب يوم الثلاثاء عندما يزور وست هام الذي يواجه خطر الهبوط.
