Getty
ترجمه
مانشستر يونايتد "يقود الطريق" لانتقال سكوت مكتوميناي، حيث "يحلم" لاعب المنتخب الاسكتلندي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من نابولي
مكتوميناي يصنع التاريخ خلال موسمه الأول مع نابولي
أكمل ماكتوميناي انتقاله إلى نابولي في صيف 2024 مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار). حقق في موسمه الأول بعد مغادرة منطقة الراحة المهنية لقب البطولة وجائزة أفضل لاعب، مما أدى إلى إعادة كتابة التاريخ.
تم كسر الرقم القياسي الذي سجله دينيس لو على مدار 63 عامًا لأكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب اسكتلندي في موسم واحد في الدوري الإيطالي، بينما حصل ماكتوميناي على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية وفاز بلقب أفضل لاعب في إيطاليا.
وقد سجل بالفعل رقماً مزدوجاً من الأهداف هذا الموسم، مع الحفاظ على مستويات رائعة، وهو مرتبط بعقد حتى عام 2028. ومع ذلك، من المتوقع أن يظهر الاهتمام به عند فتح نافذة انتقالات أخرى.
- AFP
مانشستر يونايتد "في الصدارة" فيما يتعلق بانتقال ماكتوميناي
نابولي يعترف بذلك، حيث قال ليوناردو جياماريولي، مسؤول تطوير الأعمال العالمية بالنادي، لمحطة talkSPORT عن محاولته صد النظرات المعجبة من بعيد: "نعم، بالطبع أنا قلق. لكن في النهاية، خاصة سكوت، وهو شاب لطيف للغاية، سنكون سعداء إذا وصل إلى المستوى التالي في غضون عامين - ربما ليس الآن، ربما ليس العام المقبل، لكنه يستحق ذلك.
"انظر إلى شتوتغارت، لقد أرادوا الاحتفاظ بنيك وولتمايد، ولكن عندما تأتي مثل هذه العروض [65 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل يونايتد]، لا يمكنك فعل الكثير، عندما يريد اللاعب الرحيل والمال مهم. الأمر صعب على الفرق الإيطالية؛ الدوري الإيطالي يستمر في خسارة الإيرادات".
تزعمTuttomercatoweb أن ماكتوميناي يفكر في الانتقال في عام 2026، حيث يفكر هو وصديقته كام ريدينج في العودة إلى الوطن. ويقال إنه يستهدف الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "في أقرب وقت ممكن".
يذكر تقرير TMW: "أولئك الذين يعرفونه جيدًا يشرحون أنه سعيد في نابولي. إنه راضٍ عن نابولي. لكنه يحلم أيضًا بالعودة، عاجلاً أم آجلاً، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. من بين العديد من الفرق التي يقال إنها مستعدة لاستقباله مرة أخرى في إنجلترا، هل تعرف من يتصدر القائمة؟ مانشستر يونايتد".
هل يمكن أن يعود ماكتوميناي إلى أولد ترافورد؟
وافق مانشستر يونايتد على التخلي عن ماكتوميناي بعد أن شارك لاعب أكاديمية النادي الشهيرة في 255 مباراة مع الفريق. وقد أثيرت شكوك حول قدرة الشياطين الحمر على إعادة لاعب المنتخب الاسكتلندي إلى بيئته المألوفة.
قال نجم مانشستر يونايتد السابق ويس براون لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام الصفقة: "سيكلف مانشستر يونايتد الكثير من المال لإعادته. أنا سعيد جدًا لأن سكوت رحل وحقق نجاحًا كبيرًا - بل إنه حقق أكثر من نجاح كبير! لقد كان رائعًا.
"هل سيحدث ذلك؟ ربما لا. الاحترام الذي يتحدث عنه الناس لا يصدق. يا له من إنجاز رائع من سكوت. أحيانًا عندما تغادر أندية كبيرة جدًا، قد يكون من الصعب الحفاظ على المستوى نفسه - عادة ما يكون هناك انخفاض. لكنه أصبح أفضل وأفضل. إنه شاب رائع ومصمم على بذل قصارى جهده. لا أرى أن ذلك سيحدث، لكنني أتفهم سبب وجود هذه الشائعات.
"هل يمكن أن يعود؟ لديه القوة البدنية. إنه يلعب الآن في المركز الصحيح، وهو ليس لاعب وسط دفاعي. لقد حاولت إخبار الناس بذلك مرات عديدة. لأنه ضخم، يعتقد الجميع أنه لاعب وسط دفاعي. لديه القوة البدنية، ويمكنه التحرك لأعلى ولأسفل، وسيخبرك كل مشجع أنه يتخذ المركز الصحيح لتسجيل الأهداف".
- Getty
أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات لتعزيز خط الوسط
يبحث مانشستر يونايتد عن تعزيزات في خط الوسط، حيث يستعد لفقدان النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو الذي سيصبح لاعبًا حرًا. كما تُطرح تساؤلات حول المدة التي سيظل فيها قائد النادي برونو فرنانديز جزءًا من خطط الفريق الأول في أولد ترافورد.
وقد ارتبط اسم الشياطين الحمر بنجم نوتنغهام فورست إليوت أندرسون وصانع ألعاب كريستال بالاس آدم وارتون، ولكن قد يصبح اسم ماكتوميناي على رأس قائمة رغباتهم إذا فتحت أبواب نابولي أمام رحيله.
