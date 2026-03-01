Getty
مانشستر يونايتد يضيف مدرب كريستيانو رونالدو إلى قائمة المدربين المحتملين قبل اتخاذ القرار في الصيف
فائز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مرمى مانشستر يونايتد
وقد بدأ الشياطين الحمر بالفعل في استكشاف إمكانية إعادة الإسباني إلى كرة القدم الناديّة بمجرد انتهاء التزاماته الدولية، وفقًا للمراسل بن جاكوبس. ويُعدّ المدرب البالغ من العمر 52 عامًا من المخضرمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب لفترات مع سوانسي سيتي وويجان أتلتيك وإيفرتون. وكان أبرز إنجازاته في الدوري المحلي في عام 2013 عندما قاد ويجان إلى فوز تاريخي بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد هزيمة منافسه مانشستر سيتي في نهائي ويمبلي. ويعتبر هذا الفهم العميق لطبيعة الدوري الإنجليزي الممتاز ميزة كبيرة لمانشستر يونايتد، الذي يبحث بشدة عن قائد قادر على إعادة النادي إلى مجده السابق بعد سنوات من التذبذب في الأداء على أرض الملعب.
مناقشات داخلية في أولد ترافورد
سلط جاكوبس الضوء على التطورات الأخيرة خلال ظهوره مؤخرًا في بودكاست United Stand، مؤكدًا أن اسم مارتينيز قيد المناقشة بشكل جدي داخل الدوائر الداخلية للنادي. وكشف المراسل عن مدى الاهتمام بهذا الموضوع، قائلاً: "هناك اسم آخر قيل لي إن مانشستر يونايتد ناقشه داخليًا على الأقل، ولا ينبغي أن نتحمس كثيرًا بشأنه، وهو روبرتو مارتينيز. من المتوقع أن يغادر البرتغال، وقد يحصل جوزيه مورينيو على هذا المنصب".
يعمل مانشستر يونايتد حاليًا تحت إشراف مايكل كاريك، الذي تولى منصب المدير الفني المؤقت بعد إقالة روبن أموريم. على الرغم من أن كاريك قد أثار إعجاب مجلس الإدارة بفوزه الملحوظ على فرق قوية مثل أرسنال ومانشستر سيتي، إلا أن النادي لا يزال يقيّم ما إذا كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب الدائم. وبالتالي، أجرى مانشستر يونايتد محادثات بشأن مارتينيز، حيث يقارنون خبرته بأسماء أخرى بارزة في السوق الأوروبية.
قائمة مختصرة مكدسة بالمرشحين
مارتينيز ليس الرجل الوحيد المرشح لهذا المنصب. يحتفظ الشياطين الحمر بخياراتهم مفتوحة بينما يستعدون لاتخاذ قرار نهائي في الصيف بشأن مدربهم المقبل. ومن المعلوم أن جوليان ناجلسمان، المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا، وروبرتو دي زيربي، الذي لم ينضم إلى أي نادٍ منذ رحيله عن مرسيليا، يحتلان أيضًا مكانة عالية في قائمة المرشحين. يبحث النادي عن مدرب قادر على تطبيق أسلوب لعب حديث وهجومي مع التعامل مع الضغط الهائل الذي يفرضه أضواء أولد ترافورد.
ومع ذلك، ألمح جاكوبس إلى أن المدرب السابق لإيفرتون قد لا يكون المرشح الأوفر حظًا على الرغم من إدراجه في المحادثات. وقال: "ومع ذلك، لا أعتقد أن أسلوب مارتينيز يجعله المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب، لكنه بالتأكيد مدرج في تلك القائمة، تمامًا مثل ناجلسمان ودي زيربي". وهذا يشير إلى أن النادي يقدر معرفة مارتينيز الفنية وخبرته الدولية، لكنه لا يزال يناقش ما إذا كان أسلوبه التكتيكي يتوافق مع رؤيته طويلة المدى للفريق الأول.
التركيز لا يزال منصباً على المجد في كأس العالم
بالنسبة لمارتينيز، لا يزال التركيز الفوري منصبًا بالكامل على دوره الحالي مع المنتخب البرتغالي. من المقرر أن يستمر عقده مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) حتى 31 يوليو 2026، بعد أيام قليلة من انتهاء كأس العالم في أمريكا الشمالية. تعتبر البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم، من بين المرشحين للفوز باللقب، وتشير التقارير إلى أن المدرب والاتحاد لن يناقشا مستقبله حتى انتهاء البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
أمضى مارتينيز الأشهر الأخيرة في بناء علاقة قوية مع فريقه، لا سيما مع القائد الأسطوري كريستيانو رونالدو. وفي حديثه عن تأثير المهاجم المخضرم، قال المدرب سابقًا: "روبرتو مارتينيز يستسلم لكريستيانو: سيكون الأفضل في التاريخ". لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مارتينيز سيقرر العودة إلى روتين الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاستمرار في التدريب الدولي، لكن من الواضح أن مانشستر يونايتد يراقب عن كثب وضعه مع اقتراب فصل الصيف.
