مانشستر يونايتد يضيف مدرب كريستيانو رونالدو إلى قائمة المدربين المحتملين قبل اتخاذ القرار في الصيف

سلط جاكوبس الضوء على التطورات الأخيرة خلال ظهوره مؤخرًا في بودكاست United Stand، مؤكدًا أن اسم مارتينيز قيد المناقشة بشكل جدي داخل الدوائر الداخلية للنادي. وكشف المراسل عن مدى الاهتمام بهذا الموضوع، قائلاً: "هناك اسم آخر قيل لي إن مانشستر يونايتد ناقشه داخليًا على الأقل، ولا ينبغي أن نتحمس كثيرًا بشأنه، وهو روبرتو مارتينيز. من المتوقع أن يغادر البرتغال، وقد يحصل جوزيه مورينيو على هذا المنصب".

يعمل مانشستر يونايتد حاليًا تحت إشراف مايكل كاريك، الذي تولى منصب المدير الفني المؤقت بعد إقالة روبن أموريم. على الرغم من أن كاريك قد أثار إعجاب مجلس الإدارة بفوزه الملحوظ على فرق قوية مثل أرسنال ومانشستر سيتي، إلا أن النادي لا يزال يقيّم ما إذا كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب الدائم. وبالتالي، أجرى مانشستر يونايتد محادثات بشأن مارتينيز، حيث يقارنون خبرته بأسماء أخرى بارزة في السوق الأوروبية.