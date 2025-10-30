حث أسطورة مانشستر يونايتد ناني، زميليه السابقين كريستيانو رونالدو، وواين روني على دعم النادي علناً في ظل انتعاشه الأخير تحت قيادة المدرب روبن أموريم، مشيرًا إلى إن الشياطين الحمر "يحتاجون إلى دعم" أكبر نجومهم في الوقت الذي يواصل فيه الفريق انتعاشه بعد بداية متقلبة لموسم 2025/26.
"مانشستر يونايتد يحتاج الدعم" .. ناني يطلب من روني وكريستيانو رونالدو مساعدة الشياطين الحمر!
صحوة الشياطين الحمر
دعا ناني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، زملائه السابقين رونالدو وروني إلى دعم النادي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه الحديث. جاءت تعليقاته في الوقت الذي بدأ فيه فريق أموريم أخيرًا في تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها الموسم الماضي، حيث احتل المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي وخرج من البطولات الأوروبية. الآن، مع عودة مانشستر يونايتد بشكل غير متوقع تحت قيادة المدرب البرتغالي، يعتقد ناني أن التشجيع الواضح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في النادي يمكن أن يعزز عملية إعادة البناء الحالية.
عانى الشياطين الحمر من موسم صعبًا في 2024/25 وشابه عدم الاستقرار الإداري والأداء المتقطع. أموريم، الذي حل محل إريك تين هاج في منتصف الموسم، واجه صعوبات في البداية في استقرار الفريق، حيث عانى النادي من هزائم مذلة وخروج مبكر من الكأس. ومع ذلك، بعد بداية سيئة للموسم الحالي، بدأت خطة أموريم التكتيكية تؤتي ثمارها، ودفع هجوم مانشستر يونايتد المتجدد الفريق إلى الصعود في جدول الترتيب، مما أعاد التفاؤل إلى أولد ترافورد.
وقد أعاد التماسك الجديد للفريق وقوة الضغط التي يبديها إلى أذهان المشجعين روح مانشستر يونايتد القديمة. وقد أحدث الثلاثي الهجومي كونيا وبريان مبيومو وبنجامين شيشكو تحولاً في خط هجوم الشياطين الحمر، بينما يواصل القائد برونو فرنانديش قيادة الفريق كقدوة. وتعكس تعليقات ناني شعوراً عاماً بأن الوحدة، داخل الملعب وخارجه، أمر ضروري إذا أراد مانشستر يونايتد استعادة مجده السابق.
- Getty Images Entertainment
ناني يطلب مساعدة الجيل الذهبي
في حوار حصري مع موقع Covers.com، شدد ناني على أهمية دعم أساطير النادي لمانشستر يونايتد: "لا يزال كريستيانو رونالدو وواين روني شخصيتين مهمتين للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد. فهما لا يزالان مصدر إلهام للاعبين في النادي، والنادي بحاجة إلى الدعم في الوقت الحالي، سيكون من الصعب جدًا الحصول على لاعبين مثل هذين اللاعبين في المستقبل، ولكن من الرائع أن يقدموا نصائحهم ودعمهم كلما سُئلوا عن النادي".
وأضاف: "نحتاج جميعًا إلى تشجيع اللاعبين والمدرب والمشجعين على الاستمرار في الإيمان بأننا قادرون على تغيير الوضع وكوننا النادي الذي اعتاد الجميع رؤيته في الماضي".
وقد أدلى الجناح السابق، الذي فاز بأربعة ألقاب دوري وبطولة دوري أبطال أوروبا في أولد ترافورد، بهذه التصريحات وسط تفاؤل واسع النطاق بشأن انتعاش أموريم بعد أسابيع قليلة من ارتباط المدرب البرتغالي بالطرد.
مانشستر يونايتد ينتفض بعد بداية صعبة
تأتي تعليقات ناني في وقت أصبح فيه التحول الذي يشهده مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم أحد أكثر القصص إثارة للاهتمام في الدوري الإنجليزي. بعد موسم 2024/25 البائس، بدا مانشستر يونايتد مستعدًا لموسم آخر مخيب للآمال بعد هزائم مبكرة أمام آرسنال ومانشستر سيتي وخروجه من كأس الرابطة على يد فريق من الدرجة الثانية. ومع ذلك، أدى التطور التكتيكي الصبور لأموريم إلى سلسلة من الانتصارات التي رفعت النادي إلى المركز السادس في الجدول، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي وعلى مسافة قريبة من المتصدر أرسنال.
وقد تميز هذا التحول بالوضوح الهيكلي والطلاقة الهجومية. أخيرًا، ترسخت تشكيلة أموريم 3-4-3، حيث يوفر الظهيران الجناحان في مانشستر يونايتد عرضًا وحيوية حيويين، بينما طور الهجوم الجديد تفاهمًا مدمرًا. أعاد فوز الشياطين الحمر 4-2 على برايتون وفوزهم الرائع على ليفربول في آنفيلد إحياء الأمل في إمكانية العودة قريبًا إلى نخبة الدوري الإنجليزي.
- Getty Images Sport
خطوة مانشستر يونايتد القادمة
مع استمرار صعود مانشستر يونايتد، يتحول التركيز الآن إلى الثبات والهدوء. يواجه فريق أموريم سلسلة من المباريات الصعبة التي ستشهد مواجهته لنوتنجهام فورست وتوتنهام فورست قبل فترة التوقف الدولية. بينما يعتقد ناني أن الشياطين الحمر قد يعودون حقًا إلى السباق على اللقب، إلا أنهم سيحتاجون إلى الكثير من الأمور لتسير على ما يرام هذا الموسم؛ ومع ذلك، مع غياب مباريات كرة القدم الأوروبية، سيكون لهم بالتأكيد ميزة من حيث تقليل التعب.