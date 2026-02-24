Getty Images Sport
مانشستر يونايتد "يجب أن يبحث عن مدرب آخر في الوقت الحالي" حيث يعتبر غاري نيفيل تعيين مايكل كاريك بشكل دائم "مخاطرة" كبيرة
يونايتد يتألق تحت قيادة مدربه الجديد
كان أداء مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا رائعًا للغاية، حيث حقق الفريق خمسة انتصارات من ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أعاده إلى سباق المنافسة على دوري أبطال أوروبا. وتضمنت هذه السلسلة من الانتصارات فوزين متتاليين على منافسيه على اللقب مانشستر سيتي وأرسنال.
جاءت آخر انتصارات كاريك بفوز صعب 1-0 على إيفرتون في ملعب هيل ديكنسون، حيث سجل بنجامين سيسكو هدفًا من على مقاعد البدلاء ليستعيد مانشستر يونايتد مكانه بين الأربعة الأوائل. على الرغم من "الحماس" المتزايد بين جماهير النادي لرؤية كاريك يتولى المنصب بشكل دائم، لا يزال نيفيل غير مقتنع بأن زميله السابق هو الحل المناسب على المدى الطويل. يصر محلل قناة سكاي سبورتس على أن النادي بحاجة إلى مدرب رئيسي متمرس من الطراز الرفيع لتجنب تكرار أخطاء الماضي.
- Getty
نيفيل يحذر من تكرار التاريخ
في حديثه في برنامج "Monday Night Football" على قناة Sky Sports، أعرب نيفيل عن قلقه بشأن عملية التعيين: "على مانشستر يونايتد أن يبحث عن مدرب آخر في الوقت الحالي، لأنك لا تعرف كيف ستكون النتائج. لكن أمور صغيرة مثل تجديد توماس توخيل لعقده مع إنجلترا تقلل من الخيارات المتاحة لمانشستر يونايتد، ولا تضر بفرص مايكل في الحصول على الوظيفة".
القلق الرئيسي لقائد الشياطين الحمر السابق هو أن يونايتد قد جرب بالفعل صيغة تعيين مدربين شباب أو عديمي الخبرة، مشيرًا بشكل خاص إلى فترة ولاية أيقونة أخرى للنادي، أولي جونار سولشاير.
وأضاف نيفيل: "إذا نجح في تأهل مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا، فسيكون هناك الكثير من الحماس حول تعيينه". "أنا لست ضد تعيينه، أنا أحبه كثيرًا. لكنني أعتقد أن مانشستر يونايتد يجب أن يختار أفضل مدرب متاح. لقد اختاروا مدربين شبابًا وعديمي الخبرة في آخر اختيارين. أولي جونار سولشاير جاء من قبل كلاعب سابق، ولم ينجح ذلك في النهاية. لذلك أعتقد أن الخيار الصحيح هو تجنب المخاطرة قدر الإمكان".
داخل مانشستر يونايتد يبحث عن خليفة
بينما تزداد الضجة الخارجية، كشف نيفيل في وقت سابق من هذا الشهر أنه اتخذ خطوة استباقية "للتحدث إلى النادي" لفهم موقفه الرسمي بشأن منصب المدير الفني الشاغر.
وفي معرض حديثه عن محادثته مع مسؤولي أولد ترافورد، أوضح نيفيل: "سألت النادي عن الموقف الرسمي للنادي فيما يتعلق بما تقولونه علنًا للجميع. يجب أن أقول إنني اعتقدت أن إجابتهم كانت جيدة جدًا. قالوا إنهم بدأوا بالفعل في عملية البحث عن مدرب آخر، وهو ما اعتقدت أنه صحيح. من الجيد سماع ذلك لأنك تحتاج إلى التخطيط لكل شيء. لقد بدأوا عملية التحدث إلى مدربين آخرين والبحث عنهم، وجمع كل أنواع البيانات وتحليل من يجب أن يكون المدرب التالي للنادي. لكن ما قالوه هو أنهم لن يتسرعوا في اتخاذ قرار التعيين، بغض النظر عن الانتصارات أو التعادلات أو الخسائر على أرض الملعب في الشهرين المقبلين. سينتظرون حتى نهاية الموسم".
- (C)Getty Images
تأهل دوري أبطال أوروبا في الأفق
على الرغم من تحفظاته بشأن الوظيفة الدائمة، فإن نيفيل واثق من أن كاريك سيحقق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى أولد ترافورد هذا الموسم. يحتل الشياطين الحمر حالياً المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وليفربول في السباق على المراكز الأربعة الأولى، ويعتقد نيفيل أن عدم انشغالهم بمباريات أوروبية قد يجعلهم يتجاوزون أستون فيلا ويحتلون المركز الثالث.
وأضاف: "أعتقد أنه يمكنهم إنهاء الموسم في المركز الثالث، أعتقد حقًا أنه يمكنهم إنهاء الموسم في المركز الثالث. قلت قبل أسبوعين أنني أعتقد أن فيلا قد يتراجع قليلاً. هذه الفرق [أستون فيلا وتشيلسي وليفربول] لديها مباريات أوروبية أمامها وهذا يشكل إلهاءً كبيرًا. مانشستر يونايتد ليس لديه ذلك وأعتقد أنه في وضع جيد. انظر إلى اللاعبين هناك، يذهبون للاحتفال، ويبدو أنهم في مزاج جيد. إنهم يفوزون عندما يلعبون جيدًا، ويفوزون عندما لا يلعبون جيدًا... كل الأشياء الجيدة بدأت تحدث".
