مانشستر يونايتد يتفق مع العملاق التركي على بيع الحارس الاحتياطي ألتاي بايندير في إطار سعيه المستمر لتخفيض تكاليف الرواتب

تطورت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبيشيكتاش بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير سيؤدي إلى انتقال بايندير إلى فريق النسور السوداء، وفقًا لتقرير موقع Fanatik. كان الفريق الذي يتخذ من اسطنبول مقرًا له قد أبدى اهتمامًا باللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة لم تتم في تلك المرحلة. ومع ذلك، فإن إصرار مجلس إدارة بيشيكتاش قد آتى ثماره في النهاية. تشير التقارير إلى أن النادي التركي تمكن من التفاوض على الشروط المالية لتصل إلى مستوى معقول بعد عقبات أولية تتعلق بتوقعات اللاعب بشأن راتبه. من المعلوم أن المفاوضات توقفت في البداية عند محاولة مطابقة دخله الحالي، ولكن تم التوصل في النهاية إلى حل وسط لتسهيل الانتقال.

تشير الشروط النهائية للصفقة إلى "نهاية سعيدة" لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة. من المتوقع أن يدفع بيشكتاش مبلغًا يقارب 5 ملايين يورو، مما يسمح لمانشستر يونايتد باسترداد استثماره الأصلي اعتبارًا من عام 2023. فيما يتعلق بتفاصيل العقد، تضيف التقارير أن الحارس طالب براتب يقارب 3 ملايين يورو، لكن تم التفاوض معه لتخفيضه إلى 2 مليون يورو.