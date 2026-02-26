Getty
مانشستر يونايتد يتفق مع العملاق التركي على بيع الحارس الاحتياطي ألتاي بايندير في إطار سعيه المستمر لتخفيض تكاليف الرواتب
نهاية فصل صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
هذه الخطوة تمثل خاتمة سريعة لفصل صعب عاشه حارس المرمى البالغ من العمر 27 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من مكانته كلاعب أساسي في المنتخب التركي، إلا أن بايندير وجد نفسه ملتصقًا بمقعد البدلاء منذ وصوله من فنربخشة في صفقة قيمتها حوالي 5 ملايين يورو. مع تركيز مانشستر يونايتد على الاستدامة المالية في ظل الهيكل الرياضي الجديد، أصبح التخلي عن اللاعبين الاحتياطيين ذوي الرواتب المرتفعة أولوية. ترى إدارة النادي أن بيع قائد فنربخشة السابق هو خطوة منطقية لتحرير الموارد مع السماح للاعب باستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق آخر.
تفاصيل اتفاقية بشيكتاش
تطورت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبيشيكتاش بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تحقيق تقدم كبير سيؤدي إلى انتقال بايندير إلى فريق النسور السوداء، وفقًا لتقرير موقع Fanatik. كان الفريق الذي يتخذ من اسطنبول مقرًا له قد أبدى اهتمامًا باللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة لم تتم في تلك المرحلة. ومع ذلك، فإن إصرار مجلس إدارة بيشيكتاش قد آتى ثماره في النهاية. تشير التقارير إلى أن النادي التركي تمكن من التفاوض على الشروط المالية لتصل إلى مستوى معقول بعد عقبات أولية تتعلق بتوقعات اللاعب بشأن راتبه. من المعلوم أن المفاوضات توقفت في البداية عند محاولة مطابقة دخله الحالي، ولكن تم التوصل في النهاية إلى حل وسط لتسهيل الانتقال.
تشير الشروط النهائية للصفقة إلى "نهاية سعيدة" لجميع الأطراف المشاركة في الصفقة. من المتوقع أن يدفع بيشكتاش مبلغًا يقارب 5 ملايين يورو، مما يسمح لمانشستر يونايتد باسترداد استثماره الأصلي اعتبارًا من عام 2023. فيما يتعلق بتفاصيل العقد، تضيف التقارير أن الحارس طالب براتب يقارب 3 ملايين يورو، لكن تم التفاوض معه لتخفيضه إلى 2 مليون يورو.
فترة صعبة في أولد ترافورد
تعكس إحصائيات بايندير خلال فترة وجوده في إنجلترا صورة لاعب كافح من أجل إيجاد إيقاعه وسط فرص محدودة. منذ انضمامه في سبتمبر 2023، كان يستخدم بشكل أساسي كخيار بديل خلف أندريه أونانا، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في نادي طرابزونسبور التركي. منذ وصوله، شارك بايندير في 17 مباراة في جميع المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.
على الرغم من مشاركاته القليلة، لم يشكك الجهاز الفني في احترافه. ومع ذلك، فإن الحاجة إلى حضور أكثر ثباتًا في المرمى ورغبة النادي في إعادة تنظيم قسم حراسة المرمى يعني أن مستقبله على المدى الطويل بعيد عن مانشستر. يُنظر إلى قرار البيع الآن على أنه خطوة استباقية من جانب يونايتد لتجنب وضع يظل فيه لاعب قيم جالسًا على مقاعد البدلاء، حيث يجد بايندير نفسه حاليًا كبديل لسين لامينز. بالنسبة للاعب الدولي التركي، فإن فرصة قيادة خط الدفاع لأحد أكثر الأندية تاريخية في تركيا توفر منصة مثالية لإحياء مسيرته التي وصلت إلى مرحلة من الركود خلال فترة وجوده في شمال غرب إنجلترا.
التطلع إلى فترة الانتقالات الصيفية
مع اقتراب موعد انتقالات اللاعبين، من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات الصفقة دون أي مشاكل تذكر. الاتفاقية في مرحلة متقدمة للغاية لدرجة أن اللاعب مستعد لتوقيع العقد فور فتح باب التسجيل.
بالنسبة لمانشستر يونايتد، هذه الصفقة ليست سوى جزء من لغز أكبر بكثير، حيث يسعى النادي إلى إعادة هيكلة الفريق. من خلال إزالة راتب بايندير من السجلات، يخلق النادي مساحة إضافية ضمن قواعد الربح والاستدامة (PSR)، التي أصبحت موضوعًا رئيسيًا للنقاش بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. يتحول التركيز الآن إلى إيجاد بديل مناسب يمكنه توفير تغطية موثوقة للامينز، على الأرجح خيار محلي أو حارس مرمى مخضرم براتب أقل. أما بالنسبة لبيشيكتاش، فقد حصل على لاعب دولي متمرس يعرف الدوري التركي جيدًا، مما يعزز تشكيلته للفوز باللقب في الموسم المقبل.
