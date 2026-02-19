مانشستر يونايتد يبحث عن لاعب دفاع برشلونة في الصيف، لكنه يواجه منافسة من إنتر

يكثف مانشستر يونايتد جهوده لتعزيز مركز الظهير الأيسر، حيث برز بالدي لاعب برشلونة كهدف رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية. يعاني عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز من مشاكل عدم الاستقرار واللياقة البدنية في هذا المركز، ويُنظر إلى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على أنه حل طويل الأمد ذو إمكانات عالية. في حين يُقال إن مانشستر يونايتد مستعد لاختبار المياه بخطوة استهلالية، إلا أنه يواجه منافسة شديدة من إنتر ميلان، الذي يراقب أيضًا خريج لا ماسيا عن كثب.

يتزامن اهتمام أولد ترافورد مع الحوار الجاري بين مانشستر يونايتد وبرشلونة بشأن ماركوس راشفورد. يبدو أن اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في كاتالونيا، سيبقى في إسبانيا بشكل دائم، على الرغم من أن رسوم الانتقال المطلوبة لضمه قد تعقّد الصفقة. قد تؤدي هذه الديناميكية إلى اتفاق متبادل، حيث من المحتمل أن يتجه بالدي في الاتجاه المعاكس لتعزيز خط دفاع مانشستر يونايتد الذي يحتاج بشدة إلى السرعة والمرونة التكتيكية.

تشيرصحيفة موندو ديبورتيفوإلى أن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم 40 مليون يورو (33.5 مليون جنيه إسترليني) لضمان خدمات اللاعب الإسباني. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الرقم أقل من التقييم الداخلي لبرشلونة. عقد بالدي ساري حتى عام 2028 ويحميها بند تحرير رمزي بقيمة مليار يورو، مما يمنح البلوغرانا نفوذاً هائلاً على طاولة المفاوضات أثناء تقييم احتياجاتهم المالية مقابل طموحاتهم الرياضية.