مانشستر يونايتد وتشيلسي يريدان "أفضل لاعب" في نوتنغهام فورست، بينما يرد أسطورة الريدز الفائز بكأس أوروبا على شائعات الانتقالات
السعر: كم سيكلف موريللو؟
هذه الأرقام لا يتم تداولها في الوقت الحالي، حيث يُقترح أن عرضًا يتراوح بين 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) و 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) قد يكون كافيًا لإبعاد لاعب ذي تقييم عالٍ عن سيتي جراوند. ومع ذلك، سيخوض فورست معركة في أي مفاوضات.
فالنادي قد وقع مع موريللو عقدًا يمتد حتى صيف 2029، مما يعني أنه ليس هناك أي ضغط عليه للموافقة على البيع. ومع ذلك، قد يضطر النادي إلى البيع إذا أعرب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا - والذي انتقل إلى إنجلترا في 2023 - عن رغبته في الانتقال.
موريللو يحصل على لقب "أفضل لاعب" في نوتنغهام فورست
أندرسون، الفائز بكأس أوروبا مرتين، شاهد موريللو كثيرًا خلال 100 مباراة خاضها مع فورست، وردًا على سؤال GOAL حول ما إذا كان اللاعب البرازيلي الدولي جاهزًا للانضمام إلى فريق يطمح للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قال أندرسون في حديثه مع موقع المراهنات BetSelect: "لقد شاركت في حدث لفورست قبل حوالي ستة أو سبعة أشهر مع رايان ييتس، في فعالية أديداس للنادي، وأثناء وجودنا هناك - ربما لمدة ثلاث أو أربع ساعات - سألته سؤالاً: من هو أفضل لاعب؟ فأجاب على الفور: موريللو. وهذا يدل على أنه لاعب جيد.
"لقد شاهدته كثيرًا وهو لاعب جيد حقًا. سنفتقده كثيرًا إذا رحل، ولكن الطريق أمامه طويل. لديه قدم يسرى جيدة، وتمريرات قطرية رائعة، ولكن ييتس قال إنه أفضل لاعب في النادي، وقد فوجئت بذلك بسبب وجود لاعبين آخرين جيدين أيضًا".
لعب أندرسون إلى جانب اثنين من المدافعين الأساسيين الأيقونيين في ذروة مسيرته مع فورست، تحت قيادة الأسطوري براين كلوف، وأضاف أن موريللو أكثر بكثير من مجرد مدافع من الطراز القديم الذي "يرأس الكرة ويركلها": "لا، مثلما كان [لاري] لويد و[كيني] بيرنز. كانا يجيدان اللعب أيضًا، لكن رسالة كلوف الرئيسية كانت "بمجرد حصولك على الكرة، أعطها لشخص يجيد اللعب". لقد تغير كل شيء منذ ذلك الحين. إنه رائع في التعامل مع الكرة، ودائمًا ما يكون لاعبو خط الوسط أفضل من أي لاعب آخر في العصر الحديث".
أساطير الغابة تفسر سبب تميز موريللو كموهبة استثنائية
أسطورة أخرى من فورست، القائد السابق ستيوارت بيرس، سبق أن أخبر GOAL عن سبب تميز موريللو عن الآخرين: "أنا معجب به حقًا. إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون أداءً رائعًا في كل المباريات، ويلعبون كل المباريات، ويقرؤون المباراة جيدًا.
"إنه ليس نموذج المدافع المركزي التقليدي. لديه بنية جسدية تجعله يشبه سبونجبوب، لكنني أعتقد أنه موهبة حقيقية. إنه مريح مع الكرة، ويستطيع إيجاد التمريرات. يقوم بأشياء غير عادية في بعض الأحيان، لكن عندما تفكر في عمره، تجد أنه موهبة حقيقية".
ستان كوليمور، الذي أصبح المفضل لدى الجماهير خلال فترة وجوده في سيتي جراوند، قال أيضًا لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان موريلو يمكن أن يصبح أول مدافع يحقق رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات: "يمكن أن يكون كذلك. هناك أندية تراقبه. من وجهة نظري الشخصية، أود أن أراه يبقى في فورست خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس القادمة. لقد وقع عقده الجديد.
"لديه كل شيء. إنه أمر غريب حقًا لأنه لا يبدو كمدافع وسط على الإطلاق - فهو ليس الأطول، وهو غير رشيق إلى حد ما في طريقة تحركه، لكنه يعود إلى الماضي من حيث حبه للدفاع، وحبه للتلامس مع اللاعبين واللعب البدني، كما أنه يتوقع الأمور جيدًا.
"قد يصبح أول مدافع يبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صفقة رائعة لفورست إذا تحققت. آمل أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى".
يجب على فورست تجنب الهبوط بينما يتخذ ماريناكيس القرارات
قد يبقى موريلو في مكانه، حيث يشتهر مالك فورست إيفانجيلوس ماريناكيس بكونه أصعب المفاوضين. ومع ذلك، سيتعين عليهم الابتعاد عن خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الحفاظ على الأصول القيمة في ترينتسايد.
بعد تعيين مدربهم الرابع هذا الموسم، سيبدأ الريدز حقبة جديدة تحت قيادة مدرب ولفرهامبتون السابق فيتور بيريرا عندما يواجهون فنربخشة في مباراة الإياب من الدور الفاصل في الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يستضيفوا ليفربول يوم الأحد.
