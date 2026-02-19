مانشستر يونايتد وتشيلسي يريدان "أفضل لاعب" في نوتنغهام فورست، بينما يرد أسطورة الريدز الفائز بكأس أوروبا على شائعات الانتقالات

أسطورة أخرى من فورست، القائد السابق ستيوارت بيرس، سبق أن أخبر GOAL عن سبب تميز موريللو عن الآخرين: "أنا معجب به حقًا. إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين يقدمون أداءً رائعًا في كل المباريات، ويلعبون كل المباريات، ويقرؤون المباراة جيدًا.

"إنه ليس نموذج المدافع المركزي التقليدي. لديه بنية جسدية تجعله يشبه سبونجبوب، لكنني أعتقد أنه موهبة حقيقية. إنه مريح مع الكرة، ويستطيع إيجاد التمريرات. يقوم بأشياء غير عادية في بعض الأحيان، لكن عندما تفكر في عمره، تجد أنه موهبة حقيقية".

ستان كوليمور، الذي أصبح المفضل لدى الجماهير خلال فترة وجوده في سيتي جراوند، قال أيضًا لـ GOAL عندما سُئل عما إذا كان موريلو يمكن أن يصبح أول مدافع يحقق رقمًا قياسيًا في سوق الانتقالات: "يمكن أن يكون كذلك. هناك أندية تراقبه. من وجهة نظري الشخصية، أود أن أراه يبقى في فورست خلال السنوات الثلاث أو الأربع أو الخمس القادمة. لقد وقع عقده الجديد.

"لديه كل شيء. إنه أمر غريب حقًا لأنه لا يبدو كمدافع وسط على الإطلاق - فهو ليس الأطول، وهو غير رشيق إلى حد ما في طريقة تحركه، لكنه يعود إلى الماضي من حيث حبه للدفاع، وحبه للتلامس مع اللاعبين واللعب البدني، كما أنه يتوقع الأمور جيدًا.

"قد يصبح أول مدافع يبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيكون صفقة رائعة لفورست إذا تحققت. آمل أن يبقى لمدة سنتين أو ثلاث سنوات أخرى".