مانشستر يونايتد مستعد لإنفاق أكثر من 170 مليون جنيه إسترليني لضم ثلاثة لاعبين ليحلوا محل كاسيميرو، بعد أن طلب البرازيلي من الشياطين الحمر التعاقد مع نجم نيوكاسل
البحث عن بديل مناسب لكاسيميرو
هذا الرحيل يمثل نهاية حقبة بالنسبة للاعب البرازيلي، الذي كان شخصية مركزية في تاريخ النادي الحديث، ولكنه يبحث الآن عن مغامرة جديدة. تدرك الإدارة أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية قد تكون الأخيرة لعدد من الأساطير، ومن بينهم لاعب ريال مدريد السابق. لن يكون من السهل تعويض لاعب بمثل مكانته وخبرته، وتدرك إدارة النادي تمامًا أن الجودة تأتي بثمن باهظ في السوق الحديثة. لضمان انتقال سلس، يقال إن النادي مستعد للموافقة على استثمار إجمالي يتجاوز 170 مليون جنيه إسترليني (230 مليون دولار) لتأمين خليفة كاسيميرو، مما قد يؤدي إلى ضم ما يصل إلى ثلاثة لاعبين.
ثنائي نيوكاسل يتصدر قائمة المرشحين في أولد ترافورد
وفقًا لتقرير AS، يتصدر برونو غيمارايس وساندرو تونالي، لاعبا نيوكاسل يونايتد، قائمة اللاعبين الذين يرغب مانشستر يونايتد في التعاقد معهم. لا يزال غيمارايس الهدف الرئيسي للنادي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث تشير مصادر داخل النادي إلى أنه يعتبر لاعبًا أساسيًا للمستقبل. ومن المثير للاهتمام أن كاسيميرو نفسه لعب دورًا في عملية التعاقد من خلال توصية مجلس إدارة مانشستر يونايتد بزميله. ومع ذلك، لا تزال عملية الانتقال معقدة، حيث أن نيوكاسل يونايتد يخوض حاليًا مفاوضات لتمديد إقامة البرازيلي في سانت جيمس بارك.
يصاحب غيمارايس في القائمة زميله في نيوكاسل، ساندرو تونالي. في حين أن اللاعب الدولي الإيطالي ارتبط بعودة إلى الدوري الإيطالي عبر يوفنتوس، إلا أن القيود المالية للبيانكونيري تجعل الانتقال إلى تورينو غير مرجح. وقد مهد هذا الطريق لمانشستر يونايتد ليضع نفسه كوجهة رائدة. ومع ذلك، لن تكون المفاوضات مع نيوكاسل سهلة، حيث يصر النادي على تقييم مرتفع.
صعود إليوت أندرسون والبدائل المحلية
بالإضافة إلى نجوم نيوكاسل المعروفين، برز إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست كمرشح جاد للانتقال إلى مانشستر. يراقب مانشستر يونايتد هذا اللاعب المبدع منذ الصيف الماضي، وقد ارتفعت قيمته بشكل كبير خلال فترة وجوده في سيتي جراوند. وبحسب ما ورد، يعتبر المطلعون في أولد ترافورد أن أندرسون يمثل حجر الزاوية المحتمل للحاضر والمستقبل، مشيرين إلى أن سمعته قد جعلته يتفوق حتى على لاعبين مثل جود بيلينغهام في بعض مقاييس التقدير الوطني هذا الموسم.
قد يتوقف السعي وراء أندرسون على وضع نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن يبدو أن مانشستر يونايتد عازم على إضافة مهاراته الفنية إلى صفوفه. يتماشى هذا الاهتمام مع الهدف الأوسع للنادي المتمثل في التعاقد مع لاعبين يفهمون صعوبة كرة القدم الإنجليزية ويمكنهم إحداث تأثير فوري في ظل نظام كاريك التكتيكي. على الرغم من إجراء اتصالات غير رسمية مع الممثلين، إلا أن النادي يبقي عدة خيارات مطروحة على الطاولة بينما يستعد لاتخاذ خطوته.
وارتون وجواو جوميز أيضًا على رادار مانشستر يونايتد
في أسفل قائمة اللاعبين المحتملين يوجد آدم وارتون من كريستال بالاس وجواو جوميز لاعب وسط وولفز. شهد وارتون ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته في لندن ومن المتوقع أن يغادر إيجلز بعد كأس العالم، بعد أن جذب اهتمام أندية أوروبية عملاقة مثل ريال مدريد وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي. يرى مانشستر يونايتد أنه خيار جيد لخط وسط الفريق، قادر على توجيه اللعب بالطريقة التي اتبعها كاسيميرو طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات.
أخيرًا، يظل جواو جوميز لاعبًا مثيرًا للاهتمام، خاصة مع تورط ولفرهامبتون حاليًا في صراع الهبوط. يقال إن لاعب خط الوسط ينتظر اتصالًا من أولد ترافورد، ومثل جيمارايس، يقال إنه يحظى بدعم كاسيميرو الكامل. لا يزال تأثير لاعب خط الوسط المخضرم على التعاقدات المستقبلية للنادي كبيرًا حتى وهو يستعد للرحيل.
