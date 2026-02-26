Getty
مانشستر يونايتد مدعو إلى منح هاري ماجواير عقدًا جديدًا وتجنب السماح للاعب الدولي الإنجليزي بأن يصبح لاعبًا حرًا
تم تجريد ماجواير من منصب القائد واستبعاده من الفريق
تعرض ماجواير لانتقادات بعد تعيينه كقائد للنادي في أولد ترافورد. أصبح كبش فداء نوعًا ما في ظل الصعوبات الجماعية التي عانى منها الفريق الأحمر في مانشستر. في النهاية، انتقلت شارة القيادة إلى برونو فرنانديز.
كان من الصعب في بعض الأحيان الحصول على مكان أساسي في التشكيلة، مما أدى إلى ظهور تكهنات حول انتقاله، لكن ماجواير عمل دائمًا بجد دون إثارة أي ضجة أو إظهار أي إحباط أمام الجمهور.
وقد كوفئ التزامه بالقضية تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك، حيث لعب ماجواير دورًا بارزًا في سلسلة من ست مباريات دون هزيمة حققت خمس انتصارات ومركزًا ضمن الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ماجواير يحظى بالتأييد مع انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد
تحولت الصيحات الاستهجان إلى هتافات تشجيع مرة أخرى للمدافع المتميز، ويعتقد بروس، الذي يعرف كل شيء عن شغل هذا المنصب ودور القائد على أرض الملعب في أولد ترافورد، أنه سيكون من الخطأ التخلي عن لاعب أثبت كفاءته وسيحتفل قريبًا بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.
قال بروس، القائد السابق لمانشستر يونايتد، لصحيفة ديلي ميل، مع سعي ماجواير أيضًا للعودة إلى المنتخب الوطني الذي سيسمح له بتعزيز رصيده من 64 مباراة دولية: "أعتقد أن هاري ظل كبش فداء لفترة طويلة جدًا. لا أعتقد أنه خذل مانشستر يونايتد أبدًا. وفي الواقع، لم يخذل إنجلترا أبدًا أيضًا.
"كما قلت، أعتقد أنه أصبح كبش فداء لما كان يحدث من حوله. لن أتفاجأ إذا عُرض عليه عقد جديد. لماذا لا؟ أعتقد أن لاعبي خط الوسط يتحسنون مع تقدمهم في العمر.
"لن أتفاجأ إذا ذهب إلى كأس العالم أيضًا. لديه خبرة جيدة، ولعب على أعلى مستوى، ولم يخذل إنجلترا أبدًا. وقد أظهر ما هو قادر عليه خلال الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية على وجه الخصوص، إذا كان بحاجة إلى ذلك".
هل سيتم تعيين كاريك بشكل دائم؟
ساعد ماجواير مانشستر يونايتد على استقرار الفريق بعد إقالة روبن أموريم في أوائل عام 2026، حيث قدم كاريك خطة تكتيكية تستغل نقاط قوة الشياطين الحمر - وهو ما فشل سلفه في تحقيقه في كثير من الأحيان.
وأضاف بروس عن التعيين المؤقت الذي قد يتحول إلى تعيين دائم: "انظروا، لقد وضع نفسه في الصدارة، حتى بعد ستة أسابيع. لقد كان منعشًا جدًا بطريقته، والشيء الوحيد الذي قلت عنه هو أنه يفهم مانشستر يونايتد.
"لا أقصد بذلك إهانة أي شخص قادم، لكنك لا تدرك مدى ضخامة هذا النادي ومدى التدقيق الذي تتعرض له بشكل لا مثيل له. بمجرد دخولك إلى هناك، تصبح في دائرة الضوء؛ يتم تحليل كل شيء، وهو يفهم النادي بهذه الطريقة بعد أن لعب فيه لمدة 13 عامًا، وهذا هو سلوكه الهادئ والرصين.
"اللاعبون أصبحوا في حالة بدنية جيدة، مثل هاري ماجواير الذي كان رائعًا في إيفرتون، و[ليساندرو] مارتينيز الذي لم يلعب، فجأة أصبحوا في حالة بدنية جيدة. أعاد كوبي ماينو إلى الفريق، ووضع برونو [فيرنانديز] في مركزه الصحيح رقم 10.
"إذا كان لديك لاعبون جيدون، كما هو الحال في مانشستر يونايتد، وكانوا مرتاحين في مراكزهم، فإنك ستجني الثمار، وقد نجح في ذلك بشكل رائع.
"[ماتيوس] كونها، [بريان] مبيومو، برونو و[بنجامين] سيسكو، هم تهديد لأي فريق في الهجوم. مع التعيين الذكي لستيف هولاند، أعتقد أنهم يبدون أكثر أمانًا دفاعيًا. أعتقد أن هذه هي المباراة الثالثة التي لم يسجل فيها الفريق أي هدف من أصل ست مباريات منذ تولي مايكل المسؤولية، وهذا أمر جيد أيضًا".
مباريات مانشستر يونايتد 2025-26: بالاس هو المنافس التالي في أولد ترافورد
مانشستر يونايتد، الذي لا يواجه أي مشاكل في البطولات المحلية أو الدولية، سيعود إلى الملاعب يوم الأحد عندما يستضيف كريستال بالاس - في مباراة ستجمع كاريك بأوليفر غلاسنر، الذي ارتبط اسمه باحتمال تولي منصب المدير الفني للريد ديفلز.
