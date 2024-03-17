مانشستر يونايتد وليفربول | صفعة مستحقة على وجه كلوب.. الألماني يهدي "الكومبارس" دور البطولة!

الجنون يسيطر على أولد ترافورد

تأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ضيفه ليفربول بنتيجة (4-3) في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

كانت المباراة مجنونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ سجل سكوت ماكتوميناي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعود ليفربول بثنائية قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ماك أليستر (44) ومحمد صلاح (45+2).

وقبل نهاية الشوط الثاني، وبينما كان الجميع يعتقد أن المباراة في طريقها للنهاية، تعادل أنتوني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 87، لنذهب إلى شوطين إضافيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمكن هارفي إليوت من إعادة ليفربول للتقدم في الدقيقة 105، إلا أن ماركوس راشفورد رفض الاستسلام وعاد بالتعادل في الدقيقة 112، قبل أن يسجل أماد ديالو الهدف القاتل في الدقيقة (120+1).

وانضم اليونايتد بهذا الفوز الجنوني إلى ثلاثي نصف النهائي "مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفنتري سيتي".