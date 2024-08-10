ديربي مانشستر | خبرة جوارديولا تضرب بناء تين هاج الجديد .. "الخطورة الهجومية لا تكفي أحيانًا"

مانشستر سيتي ينتزع الدرع الخيرية في ويمبلي..

كنت الأخطر هجوميًا، ولكن هذا لم يكن كافيًا يا تين هاج، فخبرة جوارديولا تنتزع اللقب، والحظ يفرض كلمته، ليتوج مانشستر سيتي بالدرع الخيرية، ويترك إدارة اليونايتد تنتظر المزيد من مدربها الهولندي رغم سقوطه في أول اختبار.

وحقق مانشستر سيتي الدرع الخيرية، للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي، ووقع جارناتشو على هدف اليونايتد في الدقيقة 82، بعد توغل رائع بين الدفاع، وتسديد كرة أرضية على يسار الحارس إيدرسون، بينما رد برونو سيلفا بهدف التعادل للسيتي في الدقيقة 89، بعد هجمة مرتدة، أسفرت عن كرة عرضية من أوسكار بوب إلى سيلفا الذي أودع كرة رأسية على يمين الحارس أونانا.

لم تكن مجرد مباراة ودية تجمع بين قطبي مانشستر على كأس الدرع الخيرية، بل مواجهة لها حسابات عديدة، عنوانها "مصير تين هاج وثأر جوارديولا"، وسط معاناة اليونايتد من الإصابات، وعدم عودة كافة نجوم السيتي الذين شاركوا في بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

ودخل جوارديولا مباراة الدرع الخيرية، برغبة الثأر من هزيمة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الموسم الماضي، بنتيجة (1-2)، والتي حسمت بقاء المدرب إيريك تين هاج مع اليونايتد لموسم جديد، رغم إنهاء الموسم في المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 60 نقطة.

مواجهة كان ينقصها الأهداف في بدايتها، وظلت صائمة عن الأهداف حتى الدقائق الأخيرة، وقدم فيها لاعبو مانشستر يونايتد خطورة واضحة على مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون، والذي كان على وشك الرحيل عن صفوف السيتيزنز، قبل أن يقرر جوارديولا الإبقاء عليه، ليؤكد من خلال لقاء الدرع الخيرية، أن إيدرسون سيظل الحارس رقم 1 في الفريق خلال الموسم المُقبل.