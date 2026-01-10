Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Peter McVitie و علي سمير

"المدرب أصبح وجه المشروع الفاشل" .. مساعد مورينيو "المخلص" يهاجم مانشستر يونايتد بعد إقالة أموريم!

أجواء متوترة في أولد ترافورد بعد رحيل المدرب البرتغالي واتجاه نحو قدوم سولشاير

نشر روي فاريا، المساعد الطويل الأمد للمدرب جوزيه مورينيو، انتقادًا لاذعًا لهياكل الأندية الكروية الحديثة بعد أيام قليلة من إقالة مانشستر يونايتد للمدرب روبن أموريم. ف

وجاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر خلفية مانشستر يونايتد، حيث قال فاريا إن المدربين أصبحوا كبش فداء عاجزين في ظل سيطرة الملاك أصحاب التوجه التجاري في إدارة الأندية.

  • نقد في الوقت المناسب

    بعد أيام قليلة من انفصال مانشستر يونايتد عن روبن أموريم، خرج فاريا من الظل ليقدم تقييمًا قاسيًا لكيفية إدارة "الأندية الكبرى" الحديثة. فاريا، الذي عمل كذراع أيمن مخلص لجوزيه مورينيو لمدة تقارب العقدين، بما في ذلك فترة عملهما في مانشستر بين عامي 2016 و2018، نشر على إنستجرام صورة بعنوان "MIND PIECES" (قطع العقل).

    في حين أن النص نفسه هو انتقاد فلسفي لتدخل الشركات في كرة القدم، فإن السياق البصري لا يترك مجالًا للشك في الجهة التي يستهدفها الرسالة. النص مكتوب على صورة خلفية لمدرب يرتدي بدلة رياضية، مع شعار مانشستر يونايتد وعلامته التجارية واضحين للعيان، وإن كانا محجوبين قليلاً بسبب التصميم الجرافيكي.

    وكان فاريا حاضراً خلال عهد مورينيو، وهي فترة تميزت بالخلافات العلنية حول أهداف الانتقالات و"إرث كرة القدم" وانهيار العلاقة بين المدير الفني ومجلس الإدارة في نهاية المطاف. من

    وخلال نشر هذه الرسالة مباشرة بعد إقالة أموريم، يبدو أن فاريا يشير إلى أن شيئًا لم يتغير في مسرح الأحلام، بغض النظر عمن يجلس على مقاعد البدلاء.

  • موت المشروع الرياضي

    يبدأ فاريا نصه بمقارنة كرة القدم في الماضي بالواقع المؤسسي في الحاضر. ويقول إن معايير تعيين المدربين قد تغيرت بشكل جذري، حيث ابتعدت عن الرغبة البحتة في الفوز بالبطولات واتجهت نحو الاستماع لأوامر الملاك.

    وكتب: "كانت فلسفة الأندية الكبرى في الماضي تتمحور حول الفوز بالبطولات. وكان المدربون يُعيّنون بناءً على سجلهم الحافل بالانتصارات من أجل تحقيق أهداف النادي. أما اليوم، فغالباً ما يُعيّن المدربون بناءً على استعدادهم لقبول خطة عمل الأندية. يُقنع المدربون بأنهم يقودون مشروعًا رياضيًا يمكنهم فيه إدارة قراراتهم الخاصة والتأثير على الأقسام المختلفة من أجل تحقيق النجاح. لكن خطة عمل النادي تركز أساسًا على الأرقام، حيث يتم إنشاء كل قسم لتحقيق أهدافه الخاصة، ويمكنه الطعن في أي قرار تدريبي قد يعيق أهدافه، بغض النظر عن النتائج على أرض الملعب، الفريق الفائز هو أكثر من مجرد مجموع الأقسام، وغالبًا ما يأتي تحديد الأهداف لكل قسم على حساب النقاط والبطولات التي يتم الفوز بها. ومع ذلك، يظل المدرب هو وجه المشروع الفاشل - حتى عندما تنخفض سلطته إلى لا شيء تقريبًا!

  • ظلال على مانشستر يونايتد بعد إقالة أموريم

    فاريا، الذي عمل كمدرب رئيسي في الدحيل لمدة عام، التقى مورينيو في برشلونة وبدأ العمل كمساعد له في أونياو دي ليريا. ثم تبع المدرب الأسطوري إلى كل نادٍ عمل فيه حتى انتهت فترة عمله في مانشستر يونايتد.

    يأتي حديثه في أعقاب إقالة مواطنه أموريم من مانشستر بعد التعادل 1-1 مع ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز وانتقاده العلني لمجلس الإدارة، حيث قال المدرب البرتغالي للصحفيين: "أريد فقط أن أقول إنني سأكون مدير هذا الفريق، ولست مجرد مدرب. كنت واضحًا جدًا في هذا الأمر، وسينتهي ذلك في غضون 18 شهرًا، ثم سيواصل الجميع مسيرته. كان هذا هو الاتفاق. هذه هي وظيفتي. لست مدربًا. إذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع جاري نيفيل وانتقاداته لكل شيء، فعلينا تغيير النادي. أريد فقط أن أقول إنني جئت إلى هنا لأكون المدير، وليس المدرب. في كل قسم - قسم الاستكشاف، المدير الرياضي عليه أن يقوم بعمله، وأنا سأقوم بعملي لمدة 18 شهراً، ثم نمضي قدماً".

    ما هو القادم لمانشستر يونايتد؟

    تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بيرنلي في أول مباراة له منذ إقالة أموريم، بقيادة لاعب الوسط السابق دارين فليتشر. ومن المتوقع أن يتولى أولي جونار سولشاير مهام تدريب الفريق الأول في الشياطين الحمر، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع. 

    وبعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون في نهاية الأسبوع، سيستضيف مانشستر يونايتد غريمه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يناير. وبعد ثمانية أيام، سيتوجه الفريق إلى شمال لندن لمواجهة آرسنال، المتصدر الحالي للدوري.

