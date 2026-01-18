أين كان مانشستر يونايتد تحت قيادة روبن أموريم؟! كاريك يفضح البرتغالي والضحية بيب جوارديولا

بينما كان أموريم يتحمل عبء الانتقادات المستمرة من لاعبي مانشستر يونايتد القدامى، لم يكن لدى المحللين سوى أشياء إيجابية ليقولوها عن المباراة الأولى لمايكل كاريك كمدرب.

كان واين روني "سعيدًا للغاية" و"متحمسًا للغاية للاعبين وللمشجعين - فقد كان المشجعون متعطشين لذلك خلال السنوات القليلة الماضية". شدد غاري نيفيل على أنه "ليس الوقت المناسب للاندفاع"، لكنه لم يستطع منع نفسه. قال قائد مانشستر يونايتد السابق: "يوم رائع للغاية". "الأهداف مفيدة، والنتيجة مفيدة، لكن يا إلهي، كان هذا الأداء ضروريًا. مايكل كاريك لعب في فرق مانشستر يونايتد العظيمة، وهو يعرف كيف يبدو الأمر".

حتى روي كين، الذي رحب بكارريك في منصبه قبل يومين من خلال انتقاد زوجته، تحدث بلطف ووصفه بأنه "يوم مثالي". لكن الأهم كان رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد الحاليين الذين استطاع كارريك أن يحفزهم يوم السبت والذين سيعمل معهم حتى نهاية الموسم.

قال ليساندرو مارتينيز: "لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن أحد الأشياء المهمة التي قالها مايكل كاريك هو 'استخدموا طاقة الناس'، وأعتقد أننا فعلنا ذلك اليوم، وعندما نكون معًا هكذا، من المستحيل أن نخسر على أرضنا. اليوم تشعر بطاقة مختلفة عندما تنظر إلى عيون اللاعبين".

طاقة مختلفة هي بالتأكيد ما كان يحتاجه مانشستر يونايتد بعد دورة أموريم من السلبية، وتعليقاته الغريبة عن جودة الفريق وهجماته الفردية على اللاعبين. لكنهم بدأوا بداية جديدة تحت قيادة كاريك، وأفضل بداية ممكنة.

GOAL تحلل الفائزين والخاسرين في أولد ترافورد...