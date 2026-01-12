يقال إن مانشستر يونايتد مستعد لتجاهل أولي جونار سولشاير وتعيين بديل آخر كان محبوبًا لدى الجماهير كمدرب مؤقت للفريق. ويجري البحث عن خليفة لروبن أموريم بعد قرار الشياطين الحمر بالاستغناء عن البرتغالي في 5 يناير. وقد أجرى سولشاير محادثات بشأن عودة عاطفية، لكن مايكل كاريك أيضًا مرشح للمنصب.
بعد المقابلات الشخصية .. مانشستر يونايتد يرفض سولشاير ويتجه لتعيين زميله السابق خلفًا لأموريم
فليتشر لن يستمر!
ذكرت صحيفة The Guardian أن نادي مانشستر يونايتد أنهى عملية المقابلات لاختيار مدرب مؤقت للفريق الأول. وقد تم ترقية دارين فليتشر، مدرب فريق تحت 18 عامًا، لتولي المهمة مؤقتًا، لكن من غير المتوقع أن يستمر في هذا المنصب لفترة طويلة.
ويواجه المدرب الإسكتلندي صعوبة في تعزيز موقفه للبقاء على رأس الإدارة الفنية بعد الأداء المخيّب في أول مباراتين له. فقد افتتح فترة توليه المسؤولية بالتعادل 2-2 مع بيرنلي، أحد الفرق المهددة بالهبوط في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي في دور الـ32 على يد برايتون.
- Getty
متى سيقوم مانشستر يونايتد بتعيين مدرب مؤقت؟
من المتوقع أن ينتهي مانشستر يونايتد من البحث عن مدرب جديد يوم الاثنين. ووفقاً للصحيفة الإنجليزية، فإن لاعب وسط الشياطين الحمر السابق كاريك يتصدر قائمة المرشحين للمنصب. لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، ولكن يتم الإعداد لتقديم عرض قريباً.
ويقال إن الرئيس التنفيذي عمر برادا ومدير الكرة جيسون ويلكوكس "يميلان نحو كاريك" بعد عقد اجتماعات وجهًا لوجه مع رجلين سبق لهما أن قضيا وقتًا على أرض الملعب مع مانشستر يونايتد وفي مقعد البدلاء.
وبحسب ما ورد، التقى كاريك بالمسؤولين يوم الخميس الماضي، بينما عاد سولشاير إلى مانشستر في قاعدة تدريب النادي في كارينجتون يوم السبت. وكان الأخير يعتبر المرشح المفضل لتولي زمام الأمور، بعد أن حل محل جوزيه مورينيو المقال في ديسمبر 2018. وقضى ما يقرب من ثلاث سنوات في منصب المسؤول عن مانشستر يونايتد.
تقدم كاريك الآن على النرويجي، حيث يتوق بيرادا وويلكوكس إلى منح "من سيتم تعيينه أقصى وقت ممكن للتحضير لزيارة مانشستر سيتي إلى أولد ترافورد لخوض مباراة الديربي يوم السبت".
فليتشر يرد على وصول مانشستر يونايتد إلى أدنى مستوى له منذ 111 عامًا
اعترف فليتشر بأنه لا يعلم شيئًا عن الخطط المستقبلية عندما سُئل مرة أخرى عن الوضع الإداري لمانشستر يونايتد في أعقاب هزيمته 2-1 أمام برايتون في الكأس. وقال: "لم أجري أي محادثات. عليّ أن أقدم تقريرًا غدًا صباحًا إلى كارينجتون، هذا كل ما أعرفه. سأعرف غدًا صباحًا. لم أتلق أي مؤشرات. كل تركيزي كان منصبًا على هذا [بيرنلي وبرايتون]. إن قيادة هذا النادي مسؤولية كبيرة، وقد بذلت قصارى جهدي وأنا محبط لعدم الفوز بالمباراة. أعتقد أن هناك بعض الأشياء الجيدة، لكنها في النهاية لم تكن كافية. أنا محبط أكثر من أي شخص آخر".
وأضاف فليتشر بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية في الدور الأول للمرة الأولى منذ 1981-1982، مع استعداد الشياطين الحمر لخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم - وهو أقل عدد لهم منذ 111 عامًا: "هذا هو وضعنا. لا يمكننا التستر وراء ذلك".
"يمكنك أن ترى أن اللاعبين هشون ويحتاجون إلى بناء أنفسهم لأن الأمر متروك لهم الآن - عليهم أن يستجيبوا. الثقة هي واحدة من أقوى الأشياء في كرة القدم. عندما لا تكون لديك ثقة، عليك أن تبذل قصارى جهدك - وعليك أن تقاتل، وتكافح، وتناضل، وتعمل، وتفوز بالمباريات - وعندها تعود الثقة".
"تتجلى الشخصية الحقيقية في الأوقات الصعبة، وقد تعلمنا الكثير عن اللاعبين. عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، ويظهروا رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من مستقبل مانشستر يونايتد، وفي النهاية، إذا لم تكن كذلك، فلا أعتقد أنك يجب أن تكون هنا. إنهم لاعبون ذوو خبرة وموهوبون، وأنا أتحداهم أن يعيدوا تنظيم صفوفهم. الأمر متروك لهم".
"سيأتي شخص ما ليقودهم، وعليهم أن يتأكدوا من أن لديهم الكثير ليلعبوا من أجله هذا الموسم. هذا الفريق لا يزال جيدًا بما يكفي لتحقيق النجاح هذا الموسم، لكن عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ويجدوا طريقة داخل أنفسهم".
- Getty Images Sport
اختبارات صعبة
كارريك، الذي انطلق بمفرده ليقضي بعض الوقت في إدارة ميدلزبره، عمل سابقًا إلى جانب سولشاير في أولد ترافورد. لا يُتوقع أن يجتمع الاثنان مجددًا، حيث أصبح الأمر الآن إما هذا أو ذاك، وسيواجهان أصعب الاختبارات في بداية الموسم عندما يستضيفان غريمهما اللدود مانشستر سيتي يوم السبت، تليها رحلة إلى أرسنال.