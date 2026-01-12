بعد المقابلات الشخصية .. مانشستر يونايتد يرفض سولشاير ويتجه لتعيين زميله السابق خلفًا لأموريم

اعترف فليتشر بأنه لا يعلم شيئًا عن الخطط المستقبلية عندما سُئل مرة أخرى عن الوضع الإداري لمانشستر يونايتد في أعقاب هزيمته 2-1 أمام برايتون في الكأس. وقال: "لم أجري أي محادثات. عليّ أن أقدم تقريرًا غدًا صباحًا إلى كارينجتون، هذا كل ما أعرفه. سأعرف غدًا صباحًا. لم أتلق أي مؤشرات. كل تركيزي كان منصبًا على هذا [بيرنلي وبرايتون]. إن قيادة هذا النادي مسؤولية كبيرة، وقد بذلت قصارى جهدي وأنا محبط لعدم الفوز بالمباراة. أعتقد أن هناك بعض الأشياء الجيدة، لكنها في النهاية لم تكن كافية. أنا محبط أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف فليتشر بعد خروج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية في الدور الأول للمرة الأولى منذ 1981-1982، مع استعداد الشياطين الحمر لخوض 40 مباراة فقط هذا الموسم - وهو أقل عدد لهم منذ 111 عامًا: "هذا هو وضعنا. لا يمكننا التستر وراء ذلك".

"يمكنك أن ترى أن اللاعبين هشون ويحتاجون إلى بناء أنفسهم لأن الأمر متروك لهم الآن - عليهم أن يستجيبوا. الثقة هي واحدة من أقوى الأشياء في كرة القدم. عندما لا تكون لديك ثقة، عليك أن تبذل قصارى جهدك - وعليك أن تقاتل، وتكافح، وتناضل، وتعمل، وتفوز بالمباريات - وعندها تعود الثقة".

"تتجلى الشخصية الحقيقية في الأوقات الصعبة، وقد تعلمنا الكثير عن اللاعبين. عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، ويظهروا رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من مستقبل مانشستر يونايتد، وفي النهاية، إذا لم تكن كذلك، فلا أعتقد أنك يجب أن تكون هنا. إنهم لاعبون ذوو خبرة وموهوبون، وأنا أتحداهم أن يعيدوا تنظيم صفوفهم. الأمر متروك لهم".

"سيأتي شخص ما ليقودهم، وعليهم أن يتأكدوا من أن لديهم الكثير ليلعبوا من أجله هذا الموسم. هذا الفريق لا يزال جيدًا بما يكفي لتحقيق النجاح هذا الموسم، لكن عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ويجدوا طريقة داخل أنفسهم".