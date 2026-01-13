Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
James Westwood

حتى لا ينتهي الموسم بكارثة جديدة.. عفوًا سولشاير، مايكل كاريك هو الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد

هل ستنتهي معاناة مانشستر يونايتد يوماً ما؟ لم يمض سوى 13 عاماً منذ أن أنهى السير أليكس فيرجسون مسيرته المجيدة التي استمرت 26 عاماً، لكنها تبدو أطول من ذلك بكثير بسبب القائمة الطويلة للغاية من البدايات الخاطئة والقرارات السيئة التي اتخذها النادي، حيث كان روبن أموريم آخر مدرب فشل في مهمة إعادة الأيام الخوالي.

استمر المدرب البرتغالي في منصبه لمدة 14 شهراً فقط، وخلال تلك الفترة سجل مانشستر يونايتد أسوأ نتيجة له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

 أثبت إصراره على خطة 3-4-3 الصارمة أنها كانت سبب فشله في النهاية، لكن مجلس الإدارة كان يعلم أن أموريم مدرب يعتمد على نظام معين عندما تعاقدوا معه من سبورتينج لشبونة، تمامًا كما كانوا يعلمون أن جوزيه مورينيو ولويس فان خال مدربان براجماتيان لا يتناسبان مع "الحمض النووي لمانشستر يونايتد" الذي كان موضع نقاش كبير.

وقع أموريم في النهاية على حكم إعدامه بنفسه عندما تحدث عن عدم وجود دعم من مجلس إدارة النادي، وأيًا كان من سيتم اختياره كخليفة دائم له في الصيف، فسيتعين عليه أن يكون أكثر استعدادًا للانصياع لقرار الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير الكرة جيسون ويلكوكس، اللذين يتقاسمان الآن بوضوح السلطة الحقيقية فيما يتعلق بالعمليات الكروية، تحت أنظار نظام ملكية INEOS المثير للجدل. من الصعب أن نرى الفريق يعود إلى دوري أبطال أوروبا مع مثل هذه الهيكلية الداخلية المليئة بالمشاكل، ناهيك عن تحقيق طموح بيرادا بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بحلول عام 2028.

في الوقت الحالي، يحتاج مانشستر يونايتد فقط إلى شخص ما ليثبت السفينة حتى نهاية ما كان موسمًا آخر من خيبة الأمل الشديدة. ووقع الاختيار على مايكل كاريك، حيث أعلن النادي بشكل رسمي عن تعيينه مؤقتًا، بعد منافسة مع المدرب السابق أولي جونار سولشاير.

    أدنى مستوى منذ 111 عامًا

    دارين فليتشر، نجم آخر من عصر فيرجسون، ترقى من منصبه كمدرب للفريق تحت 18 عامًا ليقود الفريق الأول بشكل مؤقت بعد رحيل أموريم. لكن أي فكرة قد تكون راودته بشأن البقاء على رأس الفريق حتى الصيف سرعان ما تلاشت.

    تعادل مانشستر يونايتد 2-2 مع بيرنلي المهدد بالهبوط في أول مباراة لفليتشر، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من أن الاسكتلندي أعرب عن أسفه لافتقار فريقه إلى الفعالية الهجومية بعد أن سدد 30 كرة على مرمى بيرنلي، إلا أنه وصفها بأنها "تجربة رائعة" وأكد أنه سيعود إلى مقعد المدرب في المباراة التالية للشياطين الحمر: مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون.

    للأسف، لم يكن هناك أي جانب إيجابي يمكن استخلاصه من تلك المباراة. فاز برايتون بجدارة 2-1 في أولد ترافورد، حيث عاد داني ويلبيك، لاعب مانشستر يونايتد السابق، ليطارد ناديه السابق مرة أخرى، وتساقطت صيحات الاستهجان من مدرجات الملعب بعد صافرة النهاية.

    شكلت هذه النتيجة صدمة جديدة لمانشستر يونايتد، الذي فوجئ بهزيمة أمام فريق جريمسبي تاون من الدرجة الرابعة في كأس كاراباو في أغسطس الماضي، حيث خرج من كلا المسابقتين المحليتين في أول مشاركة له منذ موسم 1981-1982. وهذا يعني أيضًا أنه سيلعب 40 مباراة فقط هذا الموسم، وهو أقل عدد له منذ 1914-1915. كان ذلك أكثر من اللازم بالنسبة لفليتشر، الذي انكسر صوته وهو يعترف لوسائل الإعلام: "هذا هو وضعنا الحالي - لا يمكننا التستر على ذلك. هذا ليس مستوى مانشستر يونايتد أو ما هو متوقع منه".

    فرصة أخيرة لا يمكن إهدارها

    كما استسلم فليتشر لحقيقة أنه لن يبقى في منصبه لفترة طويلة. وأضاف لـ TNT Sports: "سيأتي شخص ما ليقودهم، وعليهم أن يحرصوا على أن يكون لديهم الكثير ليقدموه هذا الموسم". "أهم شيء بالنسبة لي هو أن يتحد اللاعبون، بغض النظر عمن يقودهم. الأمر متروك لهم، وعليهم أن يحرصوا على أن يكون لديهم الكثير ليقدموه هذا الموسم. هذا الفريق لا يزال جيدًا بما يكفي لتحقيق النجاح هذا الموسم، لكن عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم".

    في الواقع، من الناحية الفنية، لا يزال مانشستر يونايتد في وضع قوي يؤهله للحصول على مركز ضمن الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يكون كافياً للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بناءً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لا يتأخر الشياطين الحمر سوى بنقطتين عن برينتفورد الذي يحتل المركز الخامس وبثلاث نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الرابع، وحث فليتشر اللاعبين على عدم "إهدار الموسم" مع بقاء فرصة الإنقاذ في متناول اليد.

    لكن من الناحية الواقعية، لن يكونوا متسقين بما يكفي لتجاوز الخط. فاز مانشستر يونايتد في اثنتين فقط من آخر تسع مباريات، وخسر نقاطاً ثمينة في الدوري أمام ليدز يونايتد وأيضًا وولفرهامبتون ووست هام ونوتنجهام فورست. لن يكون هناك تحسن كبير مع هذا الفريق المحدود بشكل مذهل. بصرف النظر عن قائد النادي برونو فرنانديش، لا أحد يستطيع الحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء كل أسبوع.

    لذا، يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمدرب المؤقت هو إعادة البهجة إلى قلوب المشجعين. في ظروف مشابهة جدًا، قبل حوالي سبع سنوات، تمكن سولشاير من تحقيق ذلك. الآن، حان دور كاريك.

    حصل على احترام الجميع

    وفقًا لصحيفة "جارديان"، أجرى كل من سولشاير وكاريك محادثات وجهًا لوجه مع عمر برادة وويلكوكس خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويخطط مانشستر يونايتد لإنهاء تعيين المدرب المؤقت قبل وقت كافٍ من مباراة الديربي الحاسمة ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل. كان سولشاير، المدرب السابق للشياطين الحمر، يُعتبر في البداية المرشح الأوفر حظًا للمنصب، لكن كاريك "تفوق" عليه بعد مقابلة مثيرة للإعجاب بشكل خاص.

    كما أفادت التقارير أن فليتشر قد ينضم إلى طاقم كاريك الفني، إلى جانب مدرب مساعد آخر، على غرار التشكيلة التي كانت موجودة بين عامي 2018 و2021. شغل كاريك منصب مساعد سولشاير خلال تلك الفترة، مع كيران ماكينا، الذي يتولى الآن مسؤولية إبسويتش تاون، ومايك فيلان.

    عندما تمت إقالة سولشاير في نوفمبر 2021، تولى كاريك زمام الأمور مؤقتًا، وحقق انتعاشًا فوريًا. فاز مانشستر يونايتد على فياريال 2-0 خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتعادل 1-1 مع تشيلسي ويفوز على آرسنال 3-2 في أولد ترافورد. كان الأداء ضد آرسنال مشجعًا بشكل خاص، ولكن في ذلك الوقت، كان رالف رانجنيك قد تم اختياره بالفعل ليكون المدير الفني المؤقت، وأعلن كاريك أنه سيغادر النادي بعد المباراة.

    ومن المثير للاهتمام أن اللاعبين حزنوا لرحيله، كما كشف هاري ماجواير للصحفيين: "إنه رجل محبوب حقًا، جميع اللاعبين يحترمونه وقد كان رائعًا مع كل واحد منا. سنفتقده".

    الكلمة المفتاحية هنا هي "احترام". سيحظى كاريك بهذا الاحترام مرة أخرى بمجرد عودته، مع وجود لاعبين مثل ماجواير وفرنانديش ولوك شاو وديوجو دالوت وعماد ديالو من بين أعضاء الفريق الباقين الذين تركهم وراءه.

    مهارات تدريب مثبتة

    بعد مرور عام تقريبًا على رحيله، حصل كاريك على أول منصب دائم له كمدرب رئيسي في ميدلسبره. ورث فريقًا كان يحتل المركز 21 في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، لكنه تمكن من قلب مصير الفريق بين عشية وضحاها.

    وكان من المثير للإعجاب أن الفريق فاز في 16 مباراة من أصل 23 مباراة تحت قيادة كاريك، الذي حصل على جائزتي أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبيونشيب" خلال تلك الفترة. أنهى الفريق موسم 2022-23 في المركز الرابع، وحجز مكانه في التصفيات الفاصلة، لكنه خسر بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي أمام كوفنتري سيتي في مباراتين متقاربتين للغاية. ومع ذلك، حظي كاريك بإشادة واسعة النطاق، سواء من وسائل الإعلام أو داخل غرفة الملابس.

    قال تشوبا أكبوم، الذي حصل على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري بعد تسجيله 28 هدفًا لبورو في ذلك الموسم: "إنه المدرب الذي حلمت به طوال مسيرتي". "أريد أن أقاتل من أجل المدرب لأنه أظهر ثقة كبيرة بي. لقد منحني الحرية للتعبير عن نفسي وأنا أقدر ذلك كثيرًا".

    وأضاف جوني هاوسون، قائد بورو في ذلك الوقت، لموقع "ذا أثلتيك": "إنه أمر ممتع. نحن نهاجم ونصنع الفرص ونسجل الأهداف ونسيطر على الكرة. هذه هي الطريقة التي لعب بها مايكل".

    واصل كاريك تقديم الترفيه للجماهير في موسمه الثاني، حيث قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس كاراباو، وعلى الرغم من أن بورو احتل المركز الثامن في الدوري في النهاية، إلا أن الإنجليزي حصل على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات.

    لكن للأسف، لم يكن هناك أي تقدم يذكر في موسم 2024-25. تراجع بورو إلى المركز العاشر في الجدول، وقرر مسؤولو النادي إنهاء مشروع كاريك. لكن الأمور كانت ستختلف لو لم تكن الفارق ضئيلًا للغاية. كان ميدلسبره في المركز الخامس قبل ست مباريات من نهاية الموسم، وكان من المفترض أن يصل إلى المباريات الفاصلة مرة أخرى. للأسف، لم يحصد سوى أربع نقاط أخرى، مما ترك كاريك في موقف لا يطاق.

    ومع ذلك، غادر ريفرسايد بنسبة فوز محترمة جدًا بلغت 46.3٪، وهو أفضل سجل في تاريخ النادي للمدربين في الدرجة الثانية. كان كاريك أيضًا أطول مدرب خدم الفريق منذ هبوطه من الدوري الممتاز في 2017، وأثبت قدراته التدريبية في دوري شديد التنافسية يشتهر باستبعاد المدربين غير المؤهلين.

    بداية جيدة لسولشاير انتهت بكارثة

    يتمتع سولشاير بخبرة إدارية أكبر من كاريك، ولكن بعد حوالي 15 عامًا من مسيرته على خط التماس، لا تزال هناك شكوك حول مؤهلاته التدريبية. أيقونة مانشستر يونايتد، الذي خُلد بعد تسجيله الهدف الفائز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999، حقق ثلاثة ألقاب خلال فترتين قضاهما في مولده في النرويج، مع فترة كارثية استمرت تسعة أشهر في كارديف سيتي بينهما.

    بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز في ويلز، كانت مفاجأة كبيرة عندما اتصل مانشستر يونايتد بسولشاير في ديسمبر 2018، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المشجعين كانت تؤيد عودته. كان النادي قد فقد هويته في عهد جوزيه مورينيو، وكان سولشاير يُنظر إليه على أنه التعيين المؤقت المثالي لاستعادة القيم التي كان يدافع عنها فيرجسون سابقًا.

    وهو ما فعله بالضبط، حيث حقق 14 فوزًا من أصل 17 مباراة ليحصل على عقد دائم. في أول موسمين كاملين له، قاد سولشاير مانشستر يونايتد إلى المركزين الثالث والثاني، وساعدهم على تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة من المباريات دون هزيمة خارج أرضهم في الدوري الإنجليزي الممتاز (28 مباراة). 

    لم يتمكن أي مدرب آخر منذ فيرجسون من الحفاظ على الشياطين الحمر في المراكز الأربعة الأولى لفترة طويلة. لذلك، كان هناك الكثير من النقد حول فترة سولشاير على مدار العامين الماضيين، حيث غرق النادي في أزمة عميقة.

    هناك من يعتقد أن سولشاير كان سيظل في منصبه حتى الآن لولا عودة كريستيانو رونالدو، لكن هذا ليس واقع الحال. تراجع مانشستر يونايتد بسرعة أكبر بسبب الحاجة إلى استيعاب رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا وقتها، لكن سولشاير كان سيُكتشف حتى لو لم يتم التعاقد مع الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية.

    حافظ سولشاير على دعم المشجعين من خلال تبني أسلوب فيرجسون في الهجوم المرتد، لكنه لم يكن لديه خطة بديلة. لهذا السبب تغلبت أفضل الفرق على مانشستر يونايتد، حيث كانت الهزيمة 5-0 على أرضه أمام ليفربول أسوأ لحظة لسولشاير، ولهذا السبب كان الفريق غالبًا ما يشعر بالإحباط أمام الدفاعات المنظمة، بما في ذلك خسارته في نهائي الدوري الأوروبي 2021 أمام فياريال.

    دعونا لا ننسى أيضًا أن مشجعي مانشستر يونايتد أطلقوا صافرات الاستهجان على سولشاير بعد مباراته الأخيرة، التي انتهت بهزيمة لا تغتفر 4-1 أمام واتفورد. حظي "القاتل ذو الوجه الطفولي" المحبوب بفرصته، لكنه أضاعها. العودة إلى سولشاير الآن ستظهر فقط أن INEOS لم تتعلم من أخطاء النظام السابق.

    سولشاير توقع هذه الخطوة

    لا يُذكر كاريك بنفس الحب الذي يُذكر به سولشاير عن أيامه كلاعب في مانشستر يونايتد، ولكن فقط لأن زميله القديم كان مهاجمًا سجل العديد من الأهداف المهمة. من حيث الأهمية العامة للفريق، يمكن القول إن كاريك تفوق على سولشاير؛ فقد كان صانع ألعاب بارعًا يتمتع بقدرة تمرير لم يضاهيها سوى القليل في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

    إنه أسطورة حقيقية بحد ذاته، وقد حقق بداية رائعة في مسيرته التدريبية. إنه يستحق نفس الفرصة التي أُعطيت لسولشاير، ولا ينبغي أن يقف النرويجي في طريقه، خاصة إذا كان يريد أن يفي بوعده.

    قال سولشاير في مقابلة مع ذا أثلتيك في عام 2023: "مايكل رجل ذو قيمة ومبادئ، ورجل عائلة كبير، ولكن معرفته لا تضاهى أيضًا". "في مانشستر يونايتد، كنت أرى مايكل يتحدث أحيانًا مع اللاعبين. كان بعضهم زملاء سابقين له في الفريق، وهو أمر ليس سهلاً، ولكنه كان يتمتع بسلطة كبيرة. أنا متأكد بنسبة 100٪ أن مايكل سيكون مدرب مانشستر يونايتد إذا أراد ذلك".

    كما أن المخاطرة أقل بكثير مع كاريك. إذا عاد سولشاير وفشل مرة أخرى، فسيخضع رئيس INEOS السير جيم راتكليف وعائلة جلايزر لرقابة شديدة قد تكون مدمرة. لم يشغل سوى منصب واحد منذ مغادرته مانشستر يونايتد، في نادي بشكتاش التركي، حيث أمضى ثمانية أشهر قبل أن يُقال من منصبه على خلفية خروج الفريق من تصفيات دوري الأندية الأوروبية على يد نادي لوزان السويسري، الذي يملكه INEOS أيضًا، وهو أمر مثير للسخرية.

    بالإضافة إلى ذلك، ذكر موقع "I Paper" أن سولشاير يعتقد أنه يمكن أن يحصل على فرصة أخرى لشغل منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد بدوام كامل، وهو أمر غير معقول. كاريك يدرك أن هذا المنصب شاغر: مهمة قصيرة الأجل. يريد النادي اسمًا كبيرًا في الصيف، وسط ارتباطه بالمدرب الإنجليزي توماس توخيل، ويجب مقاومة أي إغراء للتخلي عن هذا الخطة.

    الأمر يتعلق بتحقيق الاستقرار للفريق، وليس بتغييره. كاريك هو الخيار الأكثر أمانًا الذي يمكنه بناء منصة لمستقبل أكثر إشراقًا.

