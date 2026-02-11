Getty Images Sport
مانشستر سيتي يستفز مانشستر يونايتد بنشر صورة لإرلينغ هالاند بعد أن تواصلت الضجة حول قصة شعره بعد خسارة مانشستر يونايتد نقاطًا أمام وست هام.
إدارة المدينة تزيد الطين بلة بعد انتهاء سلسلة الانتصارات
لم يضيع حساب مانشستر سيتي الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة أي وقت في إثارة غضب مشجعي مانشستر يونايتد بعد تعادلهم 1-1 مع وست هام مساء الثلاثاء. في حين أن النتيجة كانت بمثابة نكسة لفريق مايكل كاريك، إلا أنها كانت مدمرة شخصياً لمبدع المحتوى إيليت - المعروف على الإنترنت باسم "The United Strand" - الذي سيستمر في تحديه الذي انتشر على نطاق واسع بتمديد شعره حتى يفوز مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية.
بعد لحظات من صافرة النهاية التي أكدت توقف سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد عند أربع مباريات، نشر حساب @ManCityUS صورة للمهاجم النجم إرلينج هالاند بشعره الأشقر الطويل المتدلي على كتفيه. كان التعليق بسيطًا ولكنه لاذعًا: "لا حرج في إطالة شعرك".
الانتظار لمدة 500 يوم للحصول على قصة شعر مستمر
يعود سياق هذه المضايقات إلى أكتوبر 2024. تعهد إيليت، وهو مشجع لمانشستر يونايتد يبلغ من العمر 29 عامًا، بأنه لن يقص شعره حتى يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات. ما بدا في البداية مهمة سهلة تحول إلى محنة طويلة، حيث عانى النادي من عدم الاستقرار تحت الإدارة السابقة.
مع اقتراب مباراة الثلاثاء في ملعب لندن، أصبح خط النهاية في الأفق أخيرًا. فاز مانشستر يونايتد بأربع مباريات متتالية تحت قيادة المدرب المؤقت كاريك، وهزم مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام، مما يعني أن الفوز على وست هام يونايتد كان سيسمح لإيليت بزيارة الحلاق لأول مرة منذ ما يقرب من 500 يوم.
شاهد آلاف المشاهدين بثه المباشر "watchalong"، متوقعين أن يشهدوا إكمال التحدي أخيرًا. بدلاً من ذلك، شهدوا تقلبات عاطفية انتهت باليأس. قال إيليت لمشاهديه، وهو يبدو محبطًا بشكل واضح عند صافرة النهاية: "كانت مباراة غريبة". يتم الآن إعادة ضبط التحدي إلى الصفر، مما يعني أنه يواجه احتمال قضاء عدة أشهر أخرى بشعره الطويل ما لم يتمكن مانشستر يونايتد من العودة فجأة إلى مستواه الثابت.
وست هام يفسد الحفلة
كانت المباراة نفسها صعبة للغاية، مما سلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها كاريك في دوره المؤقت. وصل مانشستر يونايتد إلى العاصمة وهو مليء بالثقة، لكنه واجه فريق وست هام العازم على القتال من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. دافع فريق هاميرز بانضباط في منطقة الدفاع، مما أدى إلى إحباط مواهب الهجوم للزوار لفترات طويلة، وحرم إيليت من الاحتفال الذي كان يخطط له منذ شهور.
تم كسر التعادل في بداية الشوط الثاني عندما تسلل توماس سوشيك إلى منطقة الجزاء ليحول عرضية جارود بوين إلى هدف، مما أذهل مشجعي الفريق الزائر وأدخل إيليت في صمت على بثه المباشر. كافح مانشستر يونايتد بحثًا عن رد، حيث ألقى كاريك بالبدلاء في محاولة يائسة للحفاظ على سلسلة الانتصارات.
أنقذ تدخل بنجامين سيسكو في الدقائق الأخيرة نقطة واحدة وحافظ على سجل كاريك الخالي من الهزائم، لكن بالنسبة لـ The United Strand، كان التعادل بمثابة هزيمة. لم تكن النقطة كافية لتهدئة إيليت، الذي أصبح شعره رمزًا مرئيًا لعجز يونايتد عن تحقيق سلسلة من الانتصارات على مدار الموسمين الماضيين.
- Getty Images Sport
بايرن ينضم إلى المجموعة
لم يكن سيتي هو النادي الأوروبي الوحيد الذي سخر من سوء حظ المشجع. فقد استغل حساب بايرن ميونيخ باللغة الإنجليزية هذه الفرصة للتفاعل مع الجمهور، ورد على هذه القصة بمنشور ساخر خاص به.
وكتب النادي الألماني على تويتر:"لا يزال هناك متسع من الوقت لتصبح مشجعًا لبايرن ميونيخ"، مصحوبًا برمز تعبيري على شكل مقص، في إشارة مرحة إلى أن التحول إلى مشجع لبطلة الدوري الألماني قد يكون أسرع طريق للحصول على قصة شعر أنيقة.
حتى كاريك كان على دراية بما هو على المحك قبل المباراة. في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، اعترف مدرب مانشستر يونايتد أن أطفاله أخبروه عن التحدي. "يمكنني القول إنني على دراية به، نعم. أطفالي جعلوني على دراية به"، قال كاريك. لسوء حظ إيليت، لم يترجم وعي المدرب إلى الفوز الخامس المطلوب لإنهاء القصة.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان