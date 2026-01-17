بعد حسم صفقة جيهي .. الكشف عن المبلغ الضخم الذي أنفقه جوارديولا على المدافعين في مانشستر سيتي!

وقد ترافق حجم هذا الاستثمار مع نجاحات كبيرة على أرض الملعب. منذ وصول جوارديولا، فاز مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية أربع مرات، وكأس العالم للأندية. وعلى الرغم من أن التعاقدات لم تكن جميعها ناجحة، إلا أن الاستراتيجية العامة حققت هيمنة كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.
لم يشارك جميع اللاعبين الدفاعيين الجدد في الفريق الأول، حيث فشل ستة منهم في المشاركة في أي مباراة رسمية. ومع ذلك، استعاد مانشستر سيتي في كثير من الأحيان بعض الأموال، حيث باع لاعبين مثل يان كوتو وبيدرو بورو والمدافع السابق لآرسنال بابلو ماري محققًا بعض الأرباح.
كان وصول جيهي المحتمل مدفوعًا بسبب حالة طوارىء يعيشها الفريق. تحرك مانشستر سيتي لضم لاعب المنتخب الإنجليزي بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها مدافعون رئيسيون، حيث غاب روبن دياش وجون ستونز ويوشكو جفارديول عن الملاعب لفترات متفاوتة.
وخضع جفارديول مؤخرًا لعملية جراحية بعد كسر عظم الساق، مما ترك جوارديولا بخيارات محدودة في مركز الدفاع خلال جدول مباريات مزدحم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية. في بعض الأحيان، كان عبد القادر خوسانوف وناثان آكي وماكس ألين هم المدافعين الوحيدين المعترف بهم من قبل المدرب.