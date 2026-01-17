بعد حسم صفقة جيهي .. الكشف عن المبلغ الضخم الذي أنفقه جوارديولا على المدافعين في مانشستر سيتي!

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع مارك جيهي من كريستال بالاس بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، وإذا تمت الصفقة، سيصبح الإنجليزي هو المدافع الخامس والعشرين الذي يضمه سيتي منذ تولي جوارديولا المسؤولية في يوليو 2016.

وتشير البيانات إلى أن الصفقة سترفع إجمالي إنفاق النادي على المدافعين خلال تلك الفترة إلى 1.379 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى مبلغ بين الفرق الستة الكبرى.

وخلال نفس الفترة، تعاقد آرسنال مع 19 مدافعًا، وتشيلسي مع 20، وتوتنهام مع 17، ومانشستر يونايتد مع 15، وليفربول مع 10.