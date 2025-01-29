السيتي يلحق بالعربة الأخيرة من قطار دوري الأبطال

أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا، هذه المقولة تعبر كثيرًا عن واقع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بعدما لحق بالعربة الأخيرة في قطار الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من المسابقة القارية.

وتغلب مانشستر سيتي الليلة على الظروف الصعبة للغاية، وحوَّل تأخره بهدف أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي، إلى الفوز بنتيجة (3-1)، على ملعب الاتحاد، الذي شب حريق في أحد المحالات التجارية بمحيطه وتسبب في ذعر للجمهور قبل اللقاء.

وبذلك الفوز، نجا مانشستر سيتي من أن يكون الضحية الكبرى للشكل الجديد من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغيير نظام البطولة، حيث كان يأتي على رأس الفرق الكبرى المهددة بعدم التأهل إلى دور الـ16، لكنه في الجولة الأخيرة احتل المركز الـ22 برصيد 11 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتأهل الثمانية الأوائل في الترتيب إلى ثمن النهائي مباشرة، فيما تلعب الفرق التي تنهي هذا الدور بين المركزين التاسع و24، ملحقًا يُمكّن 8 منها من الانضمام لباقي المتأهلين بشكل مباشر، لذلك هناك فرصة الآن أمام جوارديولا ورفاقه للعبور إلى ثمن النهائي واستكمال الرحلة نحو النجمة الثانية.