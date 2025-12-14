فرصة تكفي لإهانة رقم رونالدو: هالاند حقق مقولة توريه .. و"طريقة سلوت" مع مرموش تغلق أبواب الريال للتفكير فيه!

في مثل تلك المواجهات الصعبة، أن تظفر بالنقاط الثلاث، أشبه بنزال ملاكمة، تخرج فيه منتصرًا بكدمات ووجه منتفخ، وتلوح ابتسامتك في وجهك عندما يرفع الحكم ذراعك.

هكذا كان مانشستر سيتي، الذي حقق انتصارًا على مضيفه كريستال بالاس، بنتيجة (3-0)، على ملعب سيلهيرست بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، في موسم 2025-2026.

ولعب "فتى الفايكنج"، إرلينج هالاند، دورًا في نقاط السيتي الثلاث، بعدما أحرز الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 41 و89، ليحقق رقمًا مميزًا "جديدًا" في مسيرته، بينما وقع فيل فودين على الهدف الثاني بالدقيقة 68 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة، ليحل وصيفًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن آرسنال "المتصدر"، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة، في المركز الخامس.