الوقت تأخر يا جوارديولا .. مرموش استثنائي وأحرج هالاند "الكارثي" لكنه لن ينقذك من الموسم الصفري!

مرموش يضع النرويجي في موقف مُحرج

شتان الفارق بين الثنائي .. إرلينج هالاند يحضر بجسده فقط، ويقدم أحد أسوأ مستوياته مع مانشستر سيتي، في المباراة التي تعادل فيها فريقه بهدفين لكل فريق أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

سيتي تقدم بهدفين دون رد في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برينتفورد، سجلهما فيل فودين، ولكن أصحاب الأرض ردوا بثنائية متأخرة، ليستمر مسلسل السقوط لحامل لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ.

وعلى الجانب الآخر، وبالحديث عن عمر مرموش الذي أصبح قريبًا جدًا من سيتي وفقًا لمعظم التقارير الصحفية، سنجد أن المصري واصل إبداعاته في مباراة آينتراخت فرانكفورت وفرايبورج بالجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فرانكفورت تأخر في النتيجة في الشوط الأول بهدف للضيوف، ولكنه رد برباعية سجل منها مرموش هدفًا ولعب تمريرتين حاسمتين، ليكون رجل المباراة بفارق ومسافة كبيرة عن الجميع.

وفي السطور التالية سنستعرض كيف أحرج المصري نظيره النرويجي، ولكن بالنظر إلى حالة مانشستر سيتي هذا الموسم، قد لا تكون أهدافه هي كلمة السر لإنقاذ العملاق الإنجليزي من موسم صفري..