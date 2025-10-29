pep guardiola - omar marmoush - rayan cherki gfx goal onlyAI gfx GOAL ONLY
أحمد رفعت

مانشستر سيتي ضد سوانزي | عمر مرموش "برائحة البوندسليجا" ولا خوف عليكم في وجود شرقي .. الأمتع في الطريق يا جوارديولا!

عمر مرموش وريان شرقي يتألقان في ليلة تأهل مانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي، للتأهل إلى ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كاراباو"، بعد الفوز على سوانزي سيتي بثلاثية مقابل هدف واحد.

المباراة شهدت تألق مرموش بجانب ريان شرقي، والجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

وهناك بعض الأمور الفنية التي يجب التحدث عنها خلال السطور التالية..

  • الأمتع في الطريق رفقة بيب جوارديولا

    بعد الأداء الذي قدمه مانشستر سيتي أمام سوانزي، خاصة خلال الشوط الثاني، يبدو أن جمهور السيتي سيكون على موعد من أداء أمتع خلال المباريات المقبلة.

    فبعد الموسم الماضي الذي كان صعبًا على الفريق، وبداية غير مستقرة في النتائج والأداء، اقترب بيب جوارديولا كثيرًا من استعادة الجانب الممتع لجماهير السيتي.

    خلال الشوط الأول عانى مانشستر من عدم تمركز اللاعبين بشكل جيد، وغياب صناعة الفرص المحققة للتهديف، مما دفع البعض منهم للجوء إلى الحلول الفردية، التي نتج عنها هدف جيريمي دوكو الذي جاء بأداء فردي منه.

    ولكن في الشوط الثاني حافظ اللاعبين على التمركز بين الخطوط والخلف أيضًا، واقتربوا كثيرًا من عمر مرموش رأس الحربة، مما دفع سوانزي سيتي إلى الخلف، ليُدافع فقط وسط محاولات عن استحياء لتنظيم هجمات مرتدة لم تكتمل بسبب التمركزات الصحيحة للاعبين.

    ومع وجود 5 لاعبين في محيط منطقة الجزاء وهم "أوسكار بوب، ريان شرقي، فيل فودين، ريكو لويس، جيريمي دوكو"، أصبحت المساحات ضيقة للغاية.

    وهنا ظهرت الفوارق الجماعية بين مانشستر سيتي وسوانزي، لتصب في النهاية لمصلحة السيتيزنز الذين نجحوا في الانتصار.

    تلك العناصر التي شاركت اليوم، بالإضافة إلى عناصر أخرى لم تشارك إما للراحة أو للإصابة، ستشكل مجموعة قوية للغاية، تستطيع تقديم الإمتاع بجانب النتائج الطيبة التي ينتظرها الجميع.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    كيف كانت ستكون الحياة بدون جيريمي دوكو؟

    واصل النجم البلجيكي الشاب جيريمي دوكو عروضه المبهرة بقميص مانشستر سيتي، بعدما قدّم أداءً مميزًا في مواجهة فريقه أمام سوانزي سيتي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، ليؤكد مجددًا أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

    دوكو، البالغ من العمر 23 عامًا، كان نقطة التحول في اللقاء بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 38، إثر مجهود فردي رائع، راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يُسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع سوانزي واستقرت داخل الشباك.

    الهدف لم يكن فقط تعويضًا لتأخر مانشستر سيتي، بل كان رسالة واضحة من اللاعب للمدرب بيب جوارديولا بأنه يستحق الثقة والمشاركة الدائمة في التشكيل الأساسي.

    الأداء الذي قدمه دوكو لم يقتصر على الهدف فحسب، بل ظهر بمستوى بدني وفني متميز، حيث تميز بسرعته الفائقة على الجانب الأيسر، وقدرته على تجاوز المدافعين بمهاراته العالية، مما أربك دفاعات سوانزي في أكثر من مناسبة.

    وبهذا الهدف، رفع دوكو رصيده إلى خمس مساهمات هجومية "أهداف وصناعة" في 13 مباراة فقط خاضها هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات.

    وتؤكد أرقام اللاعب أن تأثيره لا يقتصر على المسابقات المحلية، إذ شارك بفعالية أيضًا في دوري أبطال أوروبا، كما يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف منتخب بلجيكا خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

    ويمثل دوكو نموذجًا للجناح العصري الذي يجمع بين السرعة والمهارة والذكاء التكتيكي، فهو لا يكتفي بالمراوغة وتقديم الاستعراض، بل يصنع الفارق بأهدافه وتمريراته الحاسمة، ليعيد إلى الأذهان الصورة الكلاسيكية للاعب الجناح الأيسر الذي يُحدث الفارق في كل ظهور له داخل المستطيل الأخضر.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    عمر مرموش .. هدف برائحة البوندسليجا!

    قبل المباراة، خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بتصريحات مهمة عن النجم المصري عمر مرموش، أكد فيها على أنه يستطيع اللعب بجوار النجم النرويجي إرلينج هالاند، من أجل الاستفادة منه بشكل أفضل هجوميًا، وأنه في مركز الجناح، هناك من هو أفضل منه بالفريق.

    وبالفعل منح بيب عمر الفرصة من أجل اللعب في مركز المهاجم، بدلًا من هالاند المصاب الذي غاب عن اللقاء، وأثبت وجهة نظر مدربه.

    استطاع عمر مرموش أن يُسجل هدفًا في مرمى سوانزي سيتي، سهل مأمورية فريقه لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي في كأس الرابطة الإنجليزية للأندية.

    الهدف جاء بعدما استغل تمريرة من زميله ريان شرقي، ليضع النجم المصري في مواجهة مباشرة مع حارس سوانزي بلمسة واحدة، ثم يسدد الكرة في المرمى.

    هدف مرموش يُشبه كثيرًا الأهداف الذي اعتاد على تسجيلها رفقة فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني، والتي كانت سببًا رئيسيًا في انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    لا خوف على جوارديولا طالما هناك ريان شرقي

    حاول المدرب الأيرلندي ألان شيهان المدير الفني لسوانزي سيتي، أن يعرقل طريقة لعب المدرب بيب جوارديولا، عن طريق وضع التكتلات الدفاعية أمام لاعبيه.

    ولكن يبدو أنه قد نسي أن المدرب الإسباني يمتلك في تشكيلته ريان شرقي، الذي يستطيع أن يفك أي تكتلات بتمريرة واحدة فقط.

    من الصعب جدًا أن تتوقع ماذا سيفعل ريان شرقي حينما تكون الكرة بحوزته، لأنه يستطيع اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى كأنهما واحد لا تستطيع أن تفرق بينهما في الجودة.

    وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، يبدو وأن بيب قد منحه بعض التعليمات بالحفاظ على مكانه أكثر واللعب بين الخطوط، مع انتظار الكرة تصل له من جانب لاعبي الوسط أو الطرفين.

    وهذا ما حدث بالفعل، وبدأ تأثيره الهجومي، ونتج عن هذا تمريرة استغلها عمر مرموش وسجلها هدفًا، وهدف رائع سجله ريان بنفسه في مرمى سوانزي، أعلن من خلاله تأهل مانشستر سيتي إلى دور ربع النهائي من كأس كاراباو.

