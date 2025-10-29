مانشستر سيتي ضد سوانزي | عمر مرموش "برائحة البوندسليجا" ولا خوف عليكم في وجود شرقي .. الأمتع في الطريق يا جوارديولا!

واصل النجم البلجيكي الشاب جيريمي دوكو عروضه المبهرة بقميص مانشستر سيتي، بعدما قدّم أداءً مميزًا في مواجهة فريقه أمام سوانزي سيتي، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، ليؤكد مجددًا أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.
دوكو، البالغ من العمر 23 عامًا، كان نقطة التحول في اللقاء بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 38، إثر مجهود فردي رائع، راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يُسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع سوانزي واستقرت داخل الشباك.
الهدف لم يكن فقط تعويضًا لتأخر مانشستر سيتي، بل كان رسالة واضحة من اللاعب للمدرب بيب جوارديولا بأنه يستحق الثقة والمشاركة الدائمة في التشكيل الأساسي.
الأداء الذي قدمه دوكو لم يقتصر على الهدف فحسب، بل ظهر بمستوى بدني وفني متميز، حيث تميز بسرعته الفائقة على الجانب الأيسر، وقدرته على تجاوز المدافعين بمهاراته العالية، مما أربك دفاعات سوانزي في أكثر من مناسبة.
وبهذا الهدف، رفع دوكو رصيده إلى خمس مساهمات هجومية "أهداف وصناعة" في 13 مباراة فقط خاضها هذا الموسم مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات.
وتؤكد أرقام اللاعب أن تأثيره لا يقتصر على المسابقات المحلية، إذ شارك بفعالية أيضًا في دوري أبطال أوروبا، كما يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف منتخب بلجيكا خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويمثل دوكو نموذجًا للجناح العصري الذي يجمع بين السرعة والمهارة والذكاء التكتيكي، فهو لا يكتفي بالمراوغة وتقديم الاستعراض، بل يصنع الفارق بأهدافه وتمريراته الحاسمة، ليعيد إلى الأذهان الصورة الكلاسيكية للاعب الجناح الأيسر الذي يُحدث الفارق في كل ظهور له داخل المستطيل الأخضر.