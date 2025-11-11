Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
مفاجأة .. "سبب منطقي" يدفع جوارديولا للرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

قد يسير على خطى كلوب

رغم الانتفاضة الجيدة التي يعيشها مانشستر سيتي هذا الموسم، إلا أن الأنباء تعود للخروج من جديد حول إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي في صيف 2026.

بيب عاش فترة صعبة مع سيتي الموسم الماضي وخرج من جميع البطولات، وقرر البقاء من أجل إعادة بناء الفريق من جديد بعد تجديد عقده حتى عام 2027، ولكن يبدو أنه لن يبقى حتى هذا التاريخ.

  • اتجاه نحو الرحيل

    صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت إن المدرب السابق لبايرن ميونخ وبرشلونة، قد يغادر ملعب الاتحاد وفقًا لما قاله بعض المقربين منه، وذلك بعد 10 سنوات من قدومه إلى النادي.

    وأشارت إلى أنه ينظر إلى هذه الخطوة على أنها "منطقية" وفي الوقت المناسب في مسيرته التدريبية، لينهي بذلك رحلة طويلة قضاها مع سيتي وحقق العديد من البطولات.

    وفي نفس التقرير أشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا لم يتخذ القرار النهائي بعد، خاصة وأنه من المعروف عنه الالتزام بعقوده مع الأندية التي يدربها حتى نهايتها، ولكن لا يمكن استبعاد حدوث أي شيء آخر، مثلما أشيع العام الماضي أنه سيرحل وقام بالتجديد في النهاية.

    ماذا قال جوارديولا عن إمكانية رحيله؟

    المدرب الإسباني سبق أن قال في تصريحات صحفية:"أنا أعلم أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي، سأتوقف للحصول على راحة، إنه قرار نهائي، بل أكثر من مجرد قرار".

    وأضاف:"لا أعرف المدة التي سأغيب خلالها، ربما سنة، سنتين، ثلاث سنوات، خمس أو عشر أو خمسة عشر، لست متأكدًا، لكني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وجسدي".

    ووفقًا لما قاله بيب وبالنظر إلى مصطلح "الخطوة المنطقية في مسيرته" التي ذكرتها تايمز، يبدو أن مدرب سيتي يؤمن أنه قد حان الوقت للتوقف والحصول على راحة مثلما فعل يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق.

    ويمتلك بيب سجلًا مميزًا مع الفريق الإنجليزي، حيث فاز بستة ألقاب في البريميرليج، وحصل على دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وبعض الكؤوس الأخرى التي توج بها عند قدومه خلفًا لمانويل بيلينجريني في 2016.

  • الفيلسوف يحتفل بمباراته الـ1000

    مباراة مانشستر سيتي وليفربول، حملت طابعًا خاصًا للمدرب الكتالوني، بيب جوارديولا، والذي يحتفل بتحقيق إنجاز تاريخي، بالوصول إلى 1000 مباراة في مسيرته التدريبية.

    ومنذ بدء مسيرته التدريبية في موسم 2007-2008، قاد جوارديولا 550 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصبح الفريق الأكثر خوضًا للمباريات تحت قيادة "الفيلسوف"، فيما قاد 161 مباراة مع بايرن ميونخ، و247 مباراة مع برشلونة، وكذلك 42 مباراة مع الفريق الرديف ببرشلونة.

    وحقق جوارديولا أرقامًا مذهلة في رحلته التدريبية، حيث فاز في 715 مباراة من أصل 999، قبل مباراة الألف ضد ليفربول، كما توج بـ40 بطولة، منها 18 لقبًا مع مانشستر سيتي، والذي قاد لحصد لقب الدوري الإنجليزي "6" مرات.

    وتوج جوارديولا بألقاب الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي، كما حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، ناهيك عن تحقيق السداسية مع العملاق الكتالوني في موسم 2008-2009، والخماسية مع السيتي في موسم 2022-2023.

    ونجح جوارديولا في كتابة الانتصار في مباراته الألفية، بالتغلب على حامل لقب البريميرليج بثلاثية نظيفة، في مواجهة شرسة أعادت الفريق إلى الصورة في المنافسة على لقب البريميرليج، بعدما أصبح خلف آرسنال المتصدر بـ4 نقاط.

    وقال فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الذي حقق 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه منصبه، عن جوارديولا: "بيب! أنا سعيد للغاية بالترحيب بك في نادي الألف المرموق التابع لقاعة مشاهير LMA. لطالما كان حبك وشغفك العميقان باللعبة واضحين للغاية، ويجب أن تفخر بالتأثير الذي لا يُمحى الذي لا تزال تحدثه على اللعبة العالمية.

    "إن الوصول إلى 1000 مباراة وتحقيق مثل هذا العمر الطويل في كرة القدم هو إنجاز لا يمكن الاستهانة به، كما أن الاستمرار في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في ثلاثة من أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا هو أمر رائع. أتطلع إلى الاحتفال معك في حفل عشاء LMA لتكريمك رسمياً في نادي LMA Hall of Fame 1,000 Club."

    وأضاف ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي: "كرس بيب كامل مسيرته لتحقيق التميز، مدفوعًا بإرادة لا مثيل لها للفوز وأسلوبه المشهور عالميًا. إن إنجازاته ونجاحاته في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا لم يسبق لها مثيل، ولا يزال تأثيره يشكل كرة القدم للأجيال القادمة.

    نظرة مسيرة جوارديولا التدريبية

    بدأ جوارديولا مسيرته في دكة البدلاء في برشلونة، حيث تمت ترقيته من الفريق الثاني إلى منصب المدير الفني في كامب نو في عام 2008. أشرف على حقبة رائعة من النجاحات هناك، حيث ساعد لاعبون مثل ليونيل ميسي وتشافي وأندريس إنييستا البلوجرانا على الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

    بعد أربع سنوات في هذا المنصب الصعب، انتقل جوارديولا إلى ألمانيا لتولي مهامه في بايرن ميونخ. حقق المزيد من الانتصارات المحلية هناك، قبل أن ينهي مهمته في ملعب أليانز أرينا بعد ثلاث سنوات.

    في صيف 2016، وافق جوارديولا على شغل منصب في الدوري الإنجليزي الممتاز في مانشستر. قاد سيتي إلى 18 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا الذي شكل جزءًا من الثلاثية التاريخية في 2022-23. تم تمديد عقده حتى 2027، مما سيجعله يقضي أكثر من عقد من الخدمة المخلصة في ملعب الاتحاد.

