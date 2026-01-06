أكد مدرب السيتي أن روبن دياز سيغيب لمدة طويلة بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما يواجه يوشكو جفارديول فترة طويلة على الهامش بعد تعرضه لكسر في الساق. ولزيادة الأمور تعقيداً، اعترف جوارديولا بأنه "ليس لديه أدنى فكرة" عن موعد عودة جون ستونز.
بعد كابوس جفارديول.. جوارديولا يكشف عن إصابة "طويلة" لروبن دياز: هذا موقفنا من الميركاتو الشتوي!
مشاكل إصابات السيتي تتفاقم
فجأة، أصبحت الغرفة الطبية في "الاتحاد كامبس" تفيض بالمصابين، مما يضع جوارديولا أمام ما قد تكون أكبر أزمة في العناصر البشرية خلال فترة ولايته الأخيرة. في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، بدا المدرب الكتالوني مستسلماً للواقع وهو يسرد تفاصيل الأضرار التي لحقت بالفريق خلال التعادل الشاق 1-1 مع تشيلسي في عطلة نهاية الأسبوع.
وبينما كانت الأخبار الرئيسية عن كسر قصبة الساق لجفارديول قد أرسلت بالفعل موجات صدمة عبر القاعدة الجماهيرية، أكد جوارديولا المخاوف المتعلقة بقائده الدفاعي دياز. تم استبعاد الدولي البرتغالي، الذي اضطر للخروج في وقت متأخر من مواجهة تشيلسي، لفترة حرجة من الموسم.
بدأ جوارديولا قائلاً: "الجميع يعرف ذلك، أعتقد. هناك لاعبون متاحون وآخرون ليسوا كذلك"، قبل أن يقدم التشخيص القاتم: "دياز، أوتار الركبة لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. ستونز، لا فكرة لدي. ليس جاهزاً للمباريات القادمة. آكي بخير. جفارديول خارج الملعب لفترة طويلة".
العمود الفقري الدفاعي لبيب يتحطم
يعد فقدان دياز وجفارديول في وقت واحد بمثابة ضربة قاصمة لطموحات السيتي عبر جبهات متعددة.
كان دياز بمثابة العمود الفقري للدفاع، حيث بدأ تسعاً من المباريات العشر الأخيرة، بينما كان جفارديول مؤدياً بارزاً.
من المتوقع أن يبعد كسر الساق للكرواتي، الذي أكده النادي مساء الإثنين، اللاعب عما تبقى من الموسم، تاركاً فجوة كبيرة في الجانب الأيسر من الخط الخلفي.
ومع ذلك، كان تحديث جوارديولا الغامض والمقلق بشأن ستونز هو ما سيسبب القلق الأكبر بين المشجعين.
عانى الدولي الإنجليزي من أجل الحفاظ على لياقة بدنية ثابتة طوال الأشهر الـ 18 الماضية، واعتراف جوارديولا بأنه "ليس لديه فكرة" عن موعد عودة قلب الدفاع يشير إلى مشكلة معقدة قد تطول.
وقال جوارديولا ممازحاً المراسلين بحدة، ليخفي القلق الحقيقي الذي لا بد أنه يتسرب إلى الجهاز الفني: "كنتم تعرفون ذلك قبل أن تسألوني عن كل لاعب بمفرده، كنتم تعرفون ذلك، صحيح؟ الجميع يعرف ذلك".
الاعتماد على الشباب والاستدعاءات
مع تدمير التسلسل الهرمي للدفاع الأول، اضطر السيتي إلى اتخاذ إجراءات طارئة. تصرف النادي بسرعة لاستدعاء ماكس ألين البالغ من العمر 20 عاماً من إعارته التي استمرت طوال الموسم في واتفورد.
كان قلب الدفاع الشاب مثيراً للإعجاب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، حيث شارك في 17 مباراة، لكن تم إقحامه الآن مرة أخرى في صورة الفريق الأول في ملعب الاتحاد.
كما أكد جوارديولا أن عبد القادر خوسانوف مستعد للتقدم جنباً إلى جنب مع ناثان آكي الذي استعاد لياقته.
وقال جوارديولا مشيراً إلى تطور ألين في فيكارج رود: "خوسا وناثان عادا كقلبي دفاع، وماكس عاد من الإعارة. أقدر ما فعله واتفورد من أجل الفتى الشاب".
غيابات كأس الأمم الأفريقية تزيد من البؤس
وكأن قائمة الإصابات لم تكن كافية، جرد الواجب الدولي الفريق من خيارات إضافية. أشار جوارديولا إلى غياب عمر مرموش وريان آيت نوري، وكلاهما يتنافس حالياً في كأس الأمم الأفريقية.
وأشار جوارديولا: "البقية، عمر وريان في كأس الأمم الأفريقية، والإصابات التي لحقت بجون، وبأوسكار بوب... وعودة جيريمي [دوكو] ورودري من إصابات طويلة. هذا جيد".
على الرغم من الكآبة، ظل جوارديولا متحدياً. لقد تجاوز مانشستر سيتي أزمات إصابات من قبل، وغالباً ما وجدوا أفضل مستوياتهم عندما يكونون محاصرين. مع جدول مزدحم في يناير يتضمن مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد إكستر، ونصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا وديربي مانشستر، لا يوجد وقت للشعور بالأسف على أنفسهم.
وأصر قائلاً: "بالطبع. بالروح التي نمتلكها، يمكننا دائماً التأقلم. بالنظر إلى الإرهاق، علينا رؤية الوجوه واتخاذ قرار غداً. غداً سنرى".
وفيما يتعلق بالميركاتو الشتوي، ختم: "ربما سنحصل على شيء ما، لكن الأمر مختلف تمامًا عن الموسم الماضي، لن نشتري أربعة أو خمسة لاعبين".