انهيار لا يصدق وأخطاء قاتلة من نجم مانشستر سيتي .. ستة أسباب رئيسية لمشاكل جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

كان أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز هم المرشحون للفوز بالبطولة الجديدة عند بدايتها، لكنهم الآن يواجهون خطر الخروج المبكر.

لم يكن من المفترض أن يكون الأمر هكذا. مانشستر سيتي معتاد على قضاء الربيع في خضم منافسات دوري أبطال أوروبا، يخططون طريقهم إلى النهائي. لقد وصلوا إلى العرض النهائي مرتين في المواسم الأربعة الأخيرة، وأخيرًا رفعوا الكأس المقدسة لكرة القدم الأوروبية في عام 2023 في إسطنبول. بعد تفويتهم على ويمبلي الموسم الماضي بعد إقصاء ربع النهائي بصعوبة أمام ريال مدريد بركلات الترجيح، كانت عيون السيتيزنز مركزة على نهائي هذا العام في ميونيخ.

لكنهم الآن على وشك قضاء تلك الليالي الأوروبية المثيرة ليس في استاد الاتحاد المزدحم أو في أفضل الساحات في القارة، بل في غرف معيشاتهم يشاهدون على التلفاز. بعد فوزهم بمباراتين فقط من أصل سبع مباريات في النسخة الأولى من مرحلة الدوري الجديدة بينما خسروا ثلاث مرات - نفس عدد الخسائر التي عانوا منها عبر المواسم الثلاثة السابقة - يجد فريق بيب جوارديولا نفسه في المركز الخامس والعشرين في ترتيب دوري الأبطال، ينظرون من الخارج.

كانت الهزيمة المثيرة يوم الأربعاء في باريس سان جيرمان الأحدث في سلسلة من الانهيارات لسيتي في حملة تتحدى المنطق وتركتهم بحاجة للفوز على كلوب بروج في مباراتهم الأخيرة للتسلل إلى الملحقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذا كانوا غير قادرين على هزيمة البلجيكيين، الذين تغلبوا على أستون فيلا، وسبورتينغ لشبونة وخرجوا بتعادل مع يوفنتوس حتى الآن، فلن يكون لجوارديولا أي شكاوى، قائلاً يوم الأربعاء: "لدينا فرصة أخيرة ضد بروج وإذا لم نتأهل، فهذا لأننا لا نستحقها".

لكن من هو السبب؟ جول يفحص كيف تمكن خبراء دوري أبطال أوروبا الحديث من إحداث فوضى في حملتهم...