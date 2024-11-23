مانشستر سيتي وتوتنهام | انتبه يا هالاند جوارديولا لا يرحم وتصريحاتك لن تشفع .. جاءت فرصة صلاح الذهبية!

هالاند في موقف لا يحسد عليه...

سقط مانشستر سيتي، في خسارة كبيرة أمام توتنهام بأربعة أهداف دون رد، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وواصلت كتيبة بيب جوارديولا، نزيف النقاط وتجمد رصيد الفريق السماوي عند النقطة 23 في المركز الثاني من ترتيب البريميرليج، وبفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى النقطة 19 في المركز السادس.

وشهد اللقاء مشاركة كوكبة من نجوم مانشستر سيتي، وعلى رأسهم إرلينج هالاند، الذي خيب ظن جماهير فريقه، ولم يظهر بالشكل المطلوب في اللقاء.