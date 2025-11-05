Newcastle United FC v Paris Saint-Germain: Group F - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
أحمد رفعت

فيديو | "لقد أعطوني بيرة فماذا عساي أن أفعل!" .. جيمي كاراجر يستفز مانشستر سيتي بلحظات مجنونة مع جماهير بوروسيا دورتموند

المحلل الإنجليزي يستفز جمهور السيتي

ظهر مقطع فيديو للنجم الإنجليزي السابق جيمي كاراجر وهو يسير برفقة جماهير بوروسيا دورتموند في طريقهم إلى ملعب الاتحاد، قبل مواجهة فريقهم ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في مشهد عفوي أثار استفزاز جمهور السيتي.

وشهدت مباريات أمس الثلاثاء انتصارات مهمة لعدة فرق إنجليزية، منها فوز فريقه كاراجر السابق "ليفربول" أمام ريال مدريد بهدف نظيف، سجله أليكسيس ماك أليستر، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال 2025-2026.

  Jamie Carragher

    ماذا قال كاراجر؟

    أما في ملعب الاتحاد، فكان فريق بيب جوارديولا يسعى لمواصلة بدايته المثالية في البطولة الأوروبية باستضافة النادي الألماني.

    وقبل انطلاق المباراة، ظهر كاراجر "الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 2005 مع ليفربول" ضمن تغطية قناة CBS Sports، وهو يسير بين جماهير دورتموند المرافقة للفريق، وسط أجواء صاخبة مليئة بالأغاني والهتافات.

    وقال كاراجر أثناء حديثه من أرض الملعب: "لقد كنت مع جماهير دورتموند منذ وقت مبكر اليوم، العلاقة بيننا رائعة، نشعر وكأننا عائلة واحدة، فقط انظروا إلى هذا!".

    وأظهر المقطع المصوَّر كاراجر وهو يتبادل المشروبات مع جماهير دورتموند ويشاركهم الأجواء الاحتفالية، حيث قال مازحًا: "لقد قدموا لي بيرة، ماذا يمكنني أن أفعل؟".

  • تعليق بدهشة من هنري

    كما شارك النجم الإنجليزي البالغ من العمر 47 عامًا في الهتافات أثناء سير الجماهير نحو ملعب الاتحاد.

    وردّت مقدمة البرنامج كيت سكوت مازحة: "يا له من نموذج احترافي يا جيمي، أحب هذا المشهد!".

    فيما علق أسطورة آرسنال تييري هنري بدهشة قائلاً: "رائع، رائع، رائع!".

    وأضاف كاراجر مبتسمًا: "لقد كانت نزهة رائعة من وسط مدينة مانشستر حتى الاستاد، الجماهير في غاية الحماس وتتطلع للمباراة، رغم قلقهم من إرلينج هالاند، لكنهم يثقون في مهاجمهم جيراسي وقدرته على صنع الفارق، آمل أن يستمتعوا بالمباراة، وسأنضم إليهم بعد النهاية!"

  • مانشستر سيتي يفوز على دورتموند

    واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة القارية.

    وترجم الفريق الإنجليزي تفوقه سريعًا عندما افتتح النجم فيل فودين التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة قوية ومذهلة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا لمرمى دورتموند، مانحًا أصحاب الأرض الأفضلية منذ الشوط الأول.

    ولم يمهل السيتي ضيفه كثيرًا، حيث نجح الهداف النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، ليضاعف النتيجة في لقطة أكدت الانسجام الكبير بين هجوم الفريق السماوي.

    وفي الشوط الثاني، واصل رجال بيب جوارديولا ضغطهم الهجومي، ليعود فودين من جديد ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 57 بعد جملة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة متقنة.

    وحاول بوروسيا دورتموند العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 72 عبر فالديمار أنتون الذي استغل ارتباك دفاع السيتي ليضع الكرة في الشباك، لكن محاولات الفريق الألماني توقفت عند هذا الحد.

    وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد البديل الفرنسي ريان شرقي تفوق مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، ليختتم الأمسية الأوروبية بأداء متكامل من بطل إنجلترا.

    وبهذا الانتصار العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع خلف بايرن ميونخ وآرسنال صاحبي المركزين الأول والثاني بـ12 نقطة، وإنتر الثالث بنفس الرصيد.

  • ما القادم لمانشستر سيتي؟

    بعد الانتصار الكبير الذي حققه على بوروسيا دورتموند برباعية في دوري أبطال أوروبا، يبدأ فريق مانشستر سيتي التحضير لمواجهة من العيار الثقيل أمام غريمه التقليدي ليفربول، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ويسعى نجوم السيتي لمواصلة الانتصارات واستعادة صدارة الترتيب، خصوصًا أن مواجهة ليفربول تُعد من أهم وأصعب المحطات في مشوار الفريق هذا الموسم، لما تحمله من طابع تنافسي وتاريخي بين الناديين في صراع القمة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة.

    وبعد موقعة ليفربول، سيحصل الفريق السماوي على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث سيلتحق عدد كبير من نجومه بمنتخباتهم الوطنية لخوض المباريات الرسمية والودية المدرجة ضمن أجندة "فيفا".

    ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر آرسنال الذي يمتلك 25 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي برصيد 18 نقطة، ما يجعل اللقاء المقبل مواجهة مباشرة على وصافة الترتيب وربما مفتاحًا لسباق الصدارة.