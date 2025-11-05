مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند | بسطوة هالاند و"سوبر فودين" .. نجحت خدعة "اللص الشريف" جوارديولا وانتهت الأعذار!

اكتسب الإسباني بيب جوارديولا، سمعته الراقية في عالم كرة القدم، ليس فقط لأنه مدرب استثنائي يجيد جمع المواهب من حول العالم وتوظيفها لخدمة الفريق من أجل تحقيق البطولات، بل لإنه المدرب الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يقدم أفضل نتائج تحت الضغط وفي أحلك الظروف، دون حتى أن تشعر بصعوبة ما تم إنجازه، وهذا بالضبط ما يفعله النادي السماوي حاليًا، وتجلى في مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي أكرم ضيافة بوروسيا دورتموند بنتيجة (4-1)، مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي يدين بالفضل الأول في هذا الفوز إلى نجمه الإنجليزي فيل فودين الذي سجل هدفين في الدقيقتين 22 و57، بينما تكفل زميليه إرلينج هالاند وريان شرقي بتسجيل الهدفين الأخريين في الدقيقتين (29 و90+1)، أما هدف الضيوف فجاء عن طريق فالديمار أنتون (72).

وبذلك الفوز يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط، محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري للبطولة القارية الأعرق، بينما يتراجع بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

وفي السطور التالية، تتعمق النسخة العربية من "جول" في أحداث مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، وتحديدًا عن المعركة التي حسمها بيب جوارديولا أمام غريمه نيكو كوفاتش...