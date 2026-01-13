مانشستر سيتي دفع "مهر الدوري الإنجليزي" .. خلطة كأس كاراباو السحرية أسقطت نيوكاسل وشرقي أحرج هالاند في 13 دقيقة!

اتخذ مانشستر سيتي خطوة هامة نحو نهائي كأس رابطة المحترفين "كاراباو كب"، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد "حامل اللقب" بهدفين مقابل لا شيء بذهاب نصف النهائي.
ندرك جيدًا مدى صعوبة الذهاب إلى سانت جيمس بارك، ولكن الانتصار الصعب لسيتي على حساب نيوكاسل بمعقله وأمام جماهيره، ليس سوى استمرارًا لما يعاني منه فريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، وكان من الممكن أن نشاهد نفس السيناريو ليلة الثلاثاء بأرض الفريق الخصم.
المهم، وعلى الجانب الإيجابي، كان من الطبيعي التساؤل عن ما قدمه أنطوان سيمينيو صفقة سيتي الشتوية، والإجابة هي ما يتمناه أي مشجع للفريق السماوي .. الجناح الغاني سجل الهدف الأول بمساعدة زميله برناردو سيلفا بالدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ريان شرقي الهدف الثاني.
المباراة كانت من المفترض أن تكون مواجهة قمة، لكنها جاءت بطيئة وبعيدة تمامًا عن أسلوب البريميرليج الأكثر سرعة وحدة، ودعونا نستعرض أهم ما حدث فيها..