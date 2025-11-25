ليفركوزن لا يفتقدك يا ألونسو .. عقاب عادل لجوارديولا و"الفرصة الظالمة" تضع مرموش في قفص الاتهام

من أهم قواعد كرة القدم على الإطلاق، إذا لم تتخذ الأمور بالجدية الكافية، فالعقاب فوري، إلا إذا أنقذتك العناية الإلهية، وبيب جوارديولا تلقى ما يستحق أمام باير ليفركوزن!

"إنه تشكيل لمباراة في كارابو كب وليس في دوري أبطال أوروبا"، هكذا علقت جماهير سيتي والمتابعين للمباراة على المجموعة التي اختارها بيب جوارديولا، في المباراة التي جمعته بالفريق الألماني مساء الثلاثاء على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

الفريق تلقى هدفًا مفاجئًا في الدقيقة 23 من عمر المباراة عن طريق أليكس جريمالدو، حيث اخترق الظهير المميز بالنزعة التهديفية إلى داخل منطقة جزاء سيتي لهز شباك الحارس جيمس ترافورد.

سيتي لم يتمكن من الاستفاقة، ليأتي العقاب مرة بهدف ثاني عن طريق باتريك شيك في الدقيقة 54، وهي اللقطة التي فشل جوارديولا وفريقه في التعافي منها حتى صافرة النهاية.