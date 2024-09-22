مانشستر سيتي وآرسنال | ليلة هالاند التاريخية تفضحه.. لن تكون الظاهرة رونالدو أو كريستيانو!

ماذا حدث أمام آرسنال؟

افتتح النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي شريط أهداف مباراة فريقه ضد آرسنال، على ملعب الاتحاد مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتعادل الفريقان في مباراة مثيرة بنتيجة (2-2)، حيث تقدم هالاند للسيتي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يرد آرسنال بثنائية لريكاردو كالافيوري وجابرييل في الدقيقتين 22 و45+1.

وفي الشوط الثاني الذي لعبه آرسنال بـ10 لاعبين فقط، تعادل جون ستونز للسيتي بهدف قاتل في الدقيقة 90+8.