"نيمار له علاقة بالأمر؟" .. الكشف عن تفاصيل خلاف بين "المشتّت" مالكوم وإدارة الهلال

تراجع ملحوظ في مستوى مالكوم مع الهلال..

بات البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، بمثابة علامة استفهام كبيرة هذا الموسم، في ظل تراجع مستوياته بشكل ملحوظ، بعدما كان أحد العناصر الأساسية التي قادت الزعيم لنجاحاته الكبيرة في موسم 2023-24.

ويستعد الهلال لمرحلة حاسمة في المنافسة على البطولات، هذا الموسم، حيث يحلّ وصيفًا لدوري روشن السعودي، برصيد 62 نقطة، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 5 جولات، كما يستعد لملاقاة جوانغجو الكوري، الجمعة"، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

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