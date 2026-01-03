AFP
"الأمر مؤلم وهذا سر الانهيار".. ماك أليستر يتحدث عن أسباب "فشل" ليفربول: أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي!
الريدز تحت وطأة الصدمة بعد بداية مروعة
تراجع مستوى حامل اللقب ليفربول هذا الموسم على الرغم من التجديد الكبير في التشكيلة، والذي شهد التوقيع مع سبعة لاعبين جدد للفريق الأول في سوق الانتقالات الصيفية مقابل ما يقرب من 446 مليون جنيه إسترليني.
وكان من المتوقع أن يبني تدفق المواهب الجديدة، بما في ذلك الوافدون البارزون مثل ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليون جنيه إسترليني قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وفلوريان فيرتس مقابل 116 مليون إسترليني من باير ليفركوزن، على نجاحهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم السابق، لكن عملية الانسجام أثبتت صعوبتها.
كافح المدير الفني أرني سلوت لمزج اللاعبين الجدد في وحدة متماسكة، مما أدى إلى أداء غير مستقر، حيث بدا فريقه هشًا، لا سيما في الدفاع، وعانى من صعوبة في ترجمة الفرص إلى أهداف. وقد كان أداء العديد من اللاعبين الجدد أقل من المتوقع، حيث سجل فيرتس هدفًا واحدًا فقط منذ انتقاله إلى آنفيلد، بينما اكتفى إيزاك بتسجيل ثلاثة أهداف فقط في 16 مباراة. ومما زاد من تعقيد المشاكل إصابات لاعبين رئيسيين، وتراجع مستوى العديد من اللاعبين العائدين، والموت المأساوي للمهاجم ديوجو جوتا خلال فترة التحضير للموسم، مما أثر على معنويات الفريق.
وقد اعترف ماك أليستر بأن عدد التغييرات التي تم إجراؤها كان العائق الرئيسي لتقدمهم هذا الموسم.
تقييم ماك أليستر الصريح
في حديثه لشبكة "سكاي سبورتس"، قال ماك أليستر: "تغيرت أشياء كثيرة كما قلت، جاء لاعبون جدد ليحلوا محل أولئك الذين غادروا، لقد غيرنا أشياء كثيرة للغاية، لكنني أفضل الاحتفاظ بذلك لنفسي".
وأضاف الدولي الأرجنتيني: "لا توجد فرص كثيرة لاحتفاظ ليفربول باللقب. أكره قول ذلك، لكن الأمر واضح تمامًا. أرسنال يمر بفترة جيدة حقًا، ومانشستر سيتي قريب جدًا، لكننا لسنا قريبين من حيث الأداء أو النتائج، لذا لا أرى أننا سنصبح أبطالًا مرة أخرى".
وواصل: "إنه أمر مؤلم لأن هذه يجب أن تكون لحظة نستمتع فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز الذي فزنا به، وكان يجب أن نكون في مكان أفضل بكثير مما نحن عليه الآن".
الأولوية للكأس بالنسبة لليفربول
وبالنظر إلى ما تبقى من الموسم، قال ماك أليستر: "من الواضح تمامًا أننا نمتلك لاعبين مذهلين، الأمر يتعلق فقط بأن نصبح فريقًا، هذا ما نحتاجه. أنا شخصيًا، بدون الفريق لا شيء، وأشعر أننا جميعًا بحاجة إلى التحسن والتفكير في الرجل الذي بجانبي، وأن نصبح فريقًا أفضل، وهذا سيساعدنا ويرفع مستوانا".
"بالنسبة لي الأمر واضح تمامًا، ولكن من حيث الأهداف، فإن دوري أبطال أوروبا موجود وسنقاتل بالتأكيد من أجل ذلك لأنه سيكون لقبًا رائعًا للغاية. وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي كأس مهمة حقًا للفرق الإنجليزية. ما زلنا موجودين هناك، وسنلعب قريبًا، وهذا هدف آخر لنا. عندما تلعب لليفربول، عليك دائمًا القتال من أجل كل شيء".
اختبارات صعبة
ينتظر ليفربول جدول مباريات شاق في الأسابيع القليلة المقبلة، وتبدأ الأحداث بمباراة خارج الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام بعد ظهر يوم الأحد.
شهدت المباريات الأربع الأخيرة في الدوري بين الفريقين تسجيل ما مجموعه 20 هدفًا، حيث سجل كلا الفريقين هدفين على الأقل في ثلاث من تلك المباريات الأربع.
وبعد أربعة أيام، يسافر الريدز لمواجهة أرسنال متصدر الترتيب، وتلي ذلك مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بارنسلي في آنفيلد يوم الاثنين، 12 يناير.
