Luka Modric Milan GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

إلى أليجري ونجوم ميلان بعد سقطة كومو: إياكم وإغضاب لوكا مودريتش.. وتعلموا "البرود" من عاشق ناديكم يانيك سينر

ميلان يفقد نقطتين.. ويعقد مهمته في صراع لقب الدوري الإيطالي

بينما كانت جماهير ميلان، تنتظر زئيرًا يُقرب فريقها من الغريم التاريخي إنتر "المتصدر"؛ خيم الصمت على المدرجات بعد إطلاق صافرة نهاية مواجهة كومو، مساء يوم الأربعاء.

ميلان اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه كومو، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم كومو أولًا، عن طريق نجمه الأرجنتيني نيكو باز في الدقيقة 32؛ قبل أن يُعادل البرتغالي رافاييل لياو للروسونيري، في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة.. وصل ميلان إلى نقطته الـ54، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري؛ وبفارق 7 نقاط عن إنتر، صاحب "الصدارة".

وبصفةٍ عامة.. تقاسم الفريقان الـ90 دقيقة؛ حيث أبدع ميلان في الشوط الثاني، بينما كان كومو الطرف الأفضل في النصف الأول.

أفضلية كومو في الشوط الأول؛ لم تمكنه من كسر لعنة عدم الفوز على ميلان، والمستمرة منذ يناير من عام 1985.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل ميلان وكومو..

  • Bologna FC 1909 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    خطأ مانيان.. هل يتكرر سيناريو 2021-2022 مجددًا؟

    يُعد الفرنسي مايك مانيان من أفضل حراس الدوري الإيطالي، في استخدام قدميه؛ حيث يعتمد عليه ناديه ميلان كثيرًا، في التخلص من ضغط الخصم وبناء الهجمات.

    ورغم جودة مانيان؛ إلا أنه له بعض الأخطاء الفادحة مع فريق ميلان الأول لكرة القدم في "التمريرات والتشتيت بقدميه"، انتهت بأهداف مباشرة في مرماه.

    وربما أشهر أخطاء الحارس الفرنسي، كانت في موسم 2021-2022؛ وهو الأول له مع العملاق الإيطالي، بعد الانضمام إليه قادمًا من النادي المحلي ليل.

    وارتكب مانيان أخطاء مؤثرة في "التمرير والتشتيت بالقدم"، في مباراتين بموسم 2021-2022؛ وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: في الخسارة (1-3) ضد ساسولو.

    * المباراة الثانية: في التعادل (2-2) مع ساليرنيتانا.

    ورغم تلك الأخطاء المؤثرة؛ إلا أن ميلان نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في ذلك الموسم، متفوقًا على غريمه التاريخي إنتر.

    وها نحن نرى مايك مانيان يعود لارتكاب مثل هذه الأخطاء الفادحة مجددًا؛ وهذه المرة ضد نادي كومو، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026.

    مانيان مرر بشكلٍ خاطئ للأرجنتيني نيكو باز، نجم فريق كومو الأول لكرة القدم؛ الذي لم يجد أي صعوبة في تسجيل الهدف، وهو وجهًا لوجه معه.

    والمفارقة أن ميلان فشل أيضًا في تحقيق الفوز، حيث اكتفى بالتعادل (1-1) مع كومو؛ ليبقى السؤال: "هل ينجح في خطف لقب الدوري في النهاية رغم صعوبته؟!".

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-COMOAFP

    أليجري.. عندما صدر مدرب ميلان الضغط لنفسه!

    تُعيش الملاعب الإيطالية على وقع الجدل التحكيمي الكبير؛ لذلك نجد الأندية التي تُنافس على اللقب أو مراكز المقدمة، تدخل المباريات بتوتر شديد للغاية.

    هذا ظهر جليًا في مبارة ميلان وكومو، مساء يوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026.

    نعم.. نجوم ميلان ومدربهم ماسيميليانو أليجيري، غلب عليهم العصبية الشديدة؛ مع الاحتجاج المستمر على قرارات حكم المباراة، طوال الـ90 دقيقة.

    عصبية أليجري قادته في النهاية، للدخول في اشتباكات مع دكة بدلاء كومو؛ انتهت بتحصله على كارت أحمر، في الدقائق الأخيرة.

    وأساسًا.. أليجري سلط على نفسه ضغطًا أكبر، قبل مواجهة كومو؛ وذلك عندما صرح بأنه بدءًا من هذه المباراة، سيتحدد كل شيء في مسابقة الدوري.

    وبالفعل.. ميلان لا يمتلك "رفاهية" إهدار النقاط؛ إلا أن تصريح أليجري، جعله في وجه المدفع كما يُقال.

    وكان نتاج ذلك؛ هو العصبية الشديدة التي كان عليها المدير الفني الإيطالي، والتي أدت لطرده في النهاية.

    stc tv Serie A GOALGetty/Goal

  • 2026 Australian Open - Day 11Getty Images Sport

    إلى ميلان.. يجب التعلم من "برود" عاشق ناديكم

    ومن حيث توقفنا؛ دعونا نربط بين حالة نجوم ميلان ومديره الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري، خلال مواجهة نادي كومو، بنجم التنس الإيطالي يانيك سينر.

    سينر المصنف الثاني على العالم صرح مؤخرًا، وتحديدًا على هامش مشاركته في بطولة قطر للتنس، أنه يرى أن ميلان - فريقه المفضل -؛ يسير بشكلٍ جيد للغاية، ولديه فرصة كبيرة للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

    لكننا بعد مواجهة كومو؛ نستطيع أن نقول إلى سينر: "لكي يتحقق لقب الدوري، يجب أن تعلم نجوم ميلان أن يكونوا مثلك".

    وأبرز ما يُميّز سينر؛ هو ثباته الإنفعالي وهدوءه الشديد فوق أرضية الملعب، حيث وصف نفسه سابقًا بـ"الثلج".

    وما يعيشه ميلان حاليًا من حالة توتر شديدة؛ تجعله يفقد بعض النقاط السهلة، في صراع التتويج باللقب المحلي الغالي.

    وإذا لعب العملاق الإيطالي بهدوء، في مواجهة كومو؛ كان بإمكانه أن يخرج بالثلاث نقاط، وهو الأمر الذي لم يحدث في النهاية.

  • Luka Modric AC Milan 2025-26Getty

    إياكم وإغضاب لوكا مودريتش يا ميلان!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا؛ بدون الحديث عن النجم الكرواتي المبدع لوكا مودريتش، متوسط ميدان فريق ميلان الأول لكرة القدم.

    مرة أخرى وكما ذكرنا كثيرًا، أثبت مودريتش في مواجهة نادي كومو مساء يوم الأربعاء؛ أنه "الرقم الصعب" في صفوف ميلان، على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط على الخصم باستمرار، وافتكاك الكثير من الكرات.

    * ثانيًا: الربط الرائع بين خطي الوسط والهجوم، وبناء اللعب.

    * ثالثًا: رفع وتهدئة رتم اللعب حسب مجريات المباراة.

    إلا أن مودريتش قال سابقًا، إنه جاء إلى ميلان من أجل الألقاب؛ لذلك يجب أن يحذر العملاق الإيطالي، من تسلل "الإحباط" إلى نفس هذا اللاعب الأسطوري.

    وظهر مودريتش "محبطًا" بالفعل، في الدقائق الأخيرة من مواجهة كومو؛ حيث كان يطالب زملاءه بالتمرير له - وهو بعيد عن الرقابة -، دون أن يقوم أي أحد منهم بذلك.

    وغضب مودريتش بشدة، بسبب تجاهُل نجوم ميلان التمرير له، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛ حيث ظهر وهو يقوم بإشارت عدم الرضا بيديه، إلى أن تم إطلاق صافرة النهاية.

