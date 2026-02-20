سدد غرينوود ما مجموعه سبعة تسديدات طوال المباراة، لكن اثنتين منها فقط كانتا على المرمى، في أمسية حافلة بالجهود العقيمة. وقد كان في حالة جيدة هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفًا وقدم أربع تمريرات حاسمة في 20 مباراة في الدوري الفرنسي.

ساعد مدربه السابق دي زيربي في دفع جرينوود نحو تحقيق إمكاناته، حيث قال مدرب برايتون السابق عن الموهبة الناضجة: "نحن دائمًا بحاجة إلى جرينوود مثل الذي رأيناه في المباريات القليلة الماضية. إنه جرينوود من الطراز العالمي. لأنه بالإضافة إلى ما علمته إياه والدته ووالده، أصبح لاعبًا كاملًا. هو أيضًا مر بأوقات صعبة، لكنه لم يغادر، وبقي هنا. لقد فهم أننا كنا نقول له أشياء لمصلحته ولمصلحة OM".

وأضاف دي زيربي: "آمل أن يستمر على هذا النحو. أذكره دائمًا أنه يجب أن يستمر على هذا النحو وأن هذا في مصلحته في المقام الأول. لأنني أراه أيضًا أكثر إنسانية. يبتسم أحيانًا، ويتحدث أكثر قليلاً. أصبح أقل انطوائية من ذي قبل. وهذا أمر إيجابي. الآن يمكن للجميع تقدير غرينوود أكثر من ذي قبل".