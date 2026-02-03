Getty
ماسكيرانو يكشف مصير ميسي في كأس العالم 2026!
ميسي لم يكشف بعد عن قراره بشأن خططه لكأس العالم 2026
نظرًا لأن ميسي يلعب حاليًا في الولايات المتحدة، حيث حقق فوزًا تاريخيًا بكأس الدوري الأمريكي في عام 2025، فلن يكون لديه نفس القدر من الاستمرارية في كرة القدم التنافسية مثل اللاعبين الأوروبيين عندما يتجه الحدث الرئيسي للفيفا إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.
وقد ألمح إلى أن ذلك يمثل مشكلة، حيث صرح اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أنه لا يريد أن يكون "عبئًا" على الأرجنتين إذا لم يكن في كامل لياقته البدنية ومستعدًا للعب بكل قوته. ومع ذلك، ستكون هناك فرص كثيرة للعب، ويمكن اعتبار كونه أكثر نشاطًا من العديد من منافسيه أمرًا إيجابيًا.
ماسكيرانو يتوقع انضمام ميسي إلى منتخب الأرجنتين
مدرب الألبيسيليستي ليونيل سكالوني أبقى الباب مفتوحًا أمام ميسي، حيث تجري محادثات منتظمة بين الاثنين. سيتم اختيار الأسطورة الكبيرة إذا تم إعطاء الضوء الأخضر، حيث لا يزال يمثل حضوراً ساحراً في دور رقم 10.
ماسكيرانو، الذي لعب مع ميسي في برشلونة والأرجنتين وهو الآن مدربه في إنتر ميامي، لا يرى أي سبب يمنع النجم الخالد من المساعدة في الدفاع عن أرقى الألقاب.
مما يمنح الأمل لأبناء وطنه، قال ماسكيرانو "نعم، لم لا" عندما سُئل عما إذا كان ميسي سيشارك في نهائيات كأس العالم السادسة في مسيرته الرائعة. وهو يتطلع إلى محاكاة كريستيانو رونالدو وجييرمو أوتشوا في هذا المجال - إذا تم اختيارهما من قبل البرتغال والمكسيك على التوالي.
حامل الرقم القياسي: ميسي يتطلع إلى صنع المزيد من التاريخ
وأضاف ماسكيرانو، الذي يرى ميسي عن قرب يومياً ويعرف حالة هذا اللاعب العظيم: "أحب أن أكون قريباً من اللاعبين، وأهم من ذلك أن أفهم ما يشعرون به. لا أحد يعرف أفضل منهم كيف يستجيب جسمهم".
ورداً على سؤال حول فرص الألبيسيليستي في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، قال ماسكيرانو: "ستخوض الأرجنتين كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة. إنهم ينافسون على مستوى عالٍ للغاية منذ فترة طويلة ولديهم لاعبون استثنائيون".
ميسي هو بالفعل اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث شارك في 26 مباراة حتى الآن. ويبدو أنه مستعد لرفع هذا الرقم إلى مستوى أعلى، مع إضافة 196 مباراة دولية إلى رصيده.
وقد قال سابقًا عندما سُئل عن المشاركة في الدفاع عن لقب الأرجنتين العالمي في 2026: "آمل أن أكون هناك. لقد قلت من قبل أنني أود أن أكون هناك. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك أشاهد المباريات مباشرة، لكنها ستكون تجربة خاصة. كأس العالم خاص للجميع، لكل بلد - خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".
وأضاف ميسي عن محادثاته مع سكالوني: "الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. إنه يتفهم الأمر، وقد ناقشناه كثيرًا. دائمًا ما يقول لي إنه يود أن أكون هناك في أي دور. تربطنا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".
ميسي يعمل على عقد في الدوري الأمريكي لكرة القدم حتى عام 2028
ميسي ينتظر مباراة الفيناليسيما بين الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا وإسبانيا بطلة أوروبا، والتي كان من المقرر أن يواجه فيها لامين يامال، نجم برشلونة البالغ من العمر 18 عامًا. ومن المقرر أن تقام هذه المباراة في 27 مارس في استاد لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
بينما يبدو أن ميسي يقترب من الاعتزال الدولي، حيث يواصل التفكير في خياراته، لا توجد أي فرصة لاعتزاله الساحة الكروية في أي وقت قريب، حيث تم توقيع عقد تمديد حتى عام 2028 مع بطل كأس الدوري الأمريكي، إنتر ميامي.
